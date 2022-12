L’OL Futsal chute encore face à Condrieu (6-5)

Deux semaines après avoir été éliminé en Coupe National, l’OL Futsal a de nouveau mordu la poussière contre Condrieu. Avec cette défaite (6-5), les joueurs de David Touré accusent désormais six points de retard sur la tête du classement.

C’est une mauvaise période qu’est en train de vivre l’OL Futsal. Battu d’un rien par l’ALF Futsal il y a deux journées, le club lyonnais a ensuite connu la déception de se faire sortir de la Coupe Nationale pour Condrieu. Les deux équipes étaient de nouveau opposées dimanche, en championnat cette fois-ci. Mais comme il y a deux semaines, ce sont les joueurs de David Touré qui sont sortis perdants de ce duel. Pour le compte de la 9e journée de Régional 1, l’OL s’est incliné d’un petit but sur le parquet des voisins du Rhône (6-5).

Un petit but aux grandes conséquences au classement. Défait pour la 2e fois de la saison, l’OL Futsal reste troisième mais voit les deux premières places s’éloigner. Avec 21 points chacun, l’AFL Futsal de Christ Eleka, invité de Tant qu’il y aura des Gones la semaine dernière, et Condrieu font la course en tête. Derrière, l’étau se resserre avec le FC Vénissieux et le FC Limonest Dardilly à seulement une petite longueur de l’OL… Place désormais aux vacances de Noël pour se remettre la tête à l'endroit avant de retrouver le championnat le 7 janvier avec un choc contre Vénissieux.