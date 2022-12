Mercato : l’OL sur la piste d’un défenseur d’Everton ?

A la recherche d’un ou plusieurs renforts défensifs durant l’hiver, l’OL aurait ciblé Mason Holgate. L’Anglais évolue à Everton et ne serait plus dans les plans de Frank Lampard.

Jeudi, Laurent Blanc n’a regretté qu’une chose. Non pas la défaite contre Monza mais les blessures de Malo Gusto et Henrique. Deux absences qui risquent de s’étirer dans le temps pour l’un et l’autre et qui va obliger l’entraîneur lyonnais à devoir bricoler en défense. Le secteur défensif était déjà loin d’apporter toutes les garanties mais avec des solutions réduites, le mal devient encore plus profond. Recruter n’est plus une nécessité mais une obligation désormais à partir du 1er janvier 2023. En attendant que les portes du mercato ne s’ouvrent, la liste des profils commencerait à s’établir.

Capable de jouer dans l'axe et à droite

L’un des noms envisagés se trouverait du côté d’Everton si l’on en croit la presse anglaise avec Mason Holgate. Ce n’est pas le nom le plus ronflant de Premier League mais l’ancien international espoir anglais affiche 145 matchs en championnat à 26 ans. Blessé au genou en début de saison, il n’a pris part qu’à quatre rencontres avec les Toffees et malgré un retour à la mi-octobre, il n’a joué aucun des cinq derniers avant la trêve. Sur le départ, Holgate a la particularité de pouvoir évoluer en défense centrale et comme latéral. Une recrue pour deux postes, ce ne serait pas du luxe à l’OL mais Leeds est également en embuscade.