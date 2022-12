A l’image de ce qu’il a pu se passer lors de la cérémonie du Ballon d’Or, les joueuses de l’OL ont été laissées de côté pour le titre de meilleure joueuse de l’année de The Guardian. Avec sa 12e place, Wendie Renard est la première Fenotte.

Le doublé pour Alexia Putellas. Comme pour le Ballon d’Or, la joueuse du FC Barcelone n’a eu besoin que d’un titre de championne d’Espagne pour s’offrir celui de meilleure joueuse de l’année dans le classement de The Guardian. Comme la saison dernière, l’Espagnole rafle la mise avec une fois de plus Sam Kerr au pied du podium, Beth Mead s'intercalant entre les deux. Et une fois de plus, aucune trace de joueuses de l’OL dans le top 10. Si lors du dernier classement, l’absence pouvait se comprendre avec une saison blanche, ne voir aucune Fenotte cette année est bien plus problématique.

Avec l’émergence de certains championnats comme en Angleterre et en Espagne, les performances des Lyonnaises semblent désormais reléguées au deuxième plan. Avec son 12e place, Wendie Renard est la première joueuse de l’OL dans ce classement juste devant Ada Hegerberg. Le doublé Ligue des champions - championnat semble avoir moins de valeur aux yeux des observateurs quand Marie-Antoinette Katoto, n’ayant gagné que la Coupe de France, se retrouve mieux placée que les Fenottes. L’Euro a forcément joué dans les votes comme pour le Ballon d’Or mais c’est à se demander ce que l’OL aurait dû faire de plus…