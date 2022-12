OL : Bompastor donne des nouvelles de Macario et Hegerberg

Ada Hegerberg et Catarina Macario (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Sonia Bompastor a été interrogée sur l’état des troupes à la reprise en 2023. Il n’y aura pas d’Ada Hegerberg ni de Catarina Macario, dont le retour va prendre un peu plus de temps que prévu.

Malgré un début de campagne chaotique, malgré des blessures à n’en plus finir, l’OL est toujours en vie. Grâce à son match nul contre la Juventus Turin mercredi soir, le club lyonnais a validé sa présence pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Une 14e qualification sur 16 comme l’a rappelé Jean-Michel Aulas dans les couloirs du Parc OL. Tenantes du titre, les Fenottes seront au rendez-vous du mois de mars avec très certainement un gros poisson comme adversaire.

Après avoir fait le dos rond, Sonia Bompastor et ses joueuses vont pouvoir attaquer 2023 avec toujours les mêmes objectifs que le début de saison et c’est déjà presque une victoire. Comme l’a rappelé l’entraîneure lyonnaise, ce parcours semé d’embûches et certaines difficultés dans le jeu s’expliquent par les blessures de cadres. Elle ne veut pas le prendre comme une excuse mais la coach concède que ces absences ont forcément une incidence. "Aujourd’hui, on a perdu sur blessure Ada Hegerberg qui était notre meilleure buteuse et une joueuse dont on parle un petit peu moins mais qui est tout aussi importante, Catarina Macario. Elle a été très importante la saison dernière dans notre animation offensive mais aussi dans le fait qu’on marque des buts. Si ces deux joueuses reviennent assez rapidement, ça va nous faire le plus grand bien."

Macario espérée en février voire mars...

Mais d’ailleurs quand seront de retour les deux fers de lance du secteur offensif de la saison dernière ? Il règne toujours un flou autour d’Ada Hegerberg et Sonia Bompastor ne l’a pas dissipé mercredi soir. L’entraîneur des Fenottes a annoncé qu’"Ada doit effectuer des examens début janvier pour connaitre une date un peu plus précise sur son retour. C’est difficile aujourd’hui de le dire." Pour revoir la Norvégienne sous le maillot de l’OL il faudra donc encore patienter et que dire de Catarina Macario. Quand Ellie Carpenter, victime elle aussi d’une rupture des ligaments croisés deux semaines avant, est sur le point de revenir, l’attaquante américaine en est encore très loin. Blessée le 1er juin, Macario voit son processus traîner en longueur. "Catarina a fait des tests mercredi qui ne valident toujours pas sa reprise donc on sera sur février voire mars." Mars ou le début des quarts de finale de Ligue des champions…