Contre Monza, l’OL s’offre une dernière répétition avant Brest

Alexandre Lacazette et Damien Da Silva lors d’OL – Liverpool (@dubaisupercup)

Après presque un mois de préparation, l’OL dispute son dernier match amical ce jeudi (19h). Les joueurs de Laurent Blanc affrontent Monza au Parc OL avec l’objectif de parfaire les idées voulues par le coach.

On l’avait laissé quelque peu irrité samedi après le nul contre Sochaux. Peu enthousiasmé par le jeu pratiqué par ses joueurs au centre d’entraînement de Décines, Laurent Blanc avait tenté de trouver des explications en mettant une fois de plus en avant le travail physique réalisé avant la rencontre. Il n’avait malgré tout pas manqué de souligner l’inefficacité offensive, secteur qui allait être observé en vidéo durant cette quatrième semaine de préparation. Les consignes du coach ont-elles été entendues ? Il est encore trop tôt pour le dire et la rencontre contre Monza ce jeudi n’apportera pas forcément de vraies réponses. Néanmoins, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, l’OL s’offre une dernière répétition avant Brest.

Après quatre matchs amicaux (2 victoires, un nul, une défaite), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette, de retour après une courte maladie, ont le sentiment d’avoir bien travaillé physiquement et c’est ce qui était attendu. Contre le promu italien au Parc OL (19h), il sera avant tout question de continuer à travailler athlétiquement mais surtout de se rassurer dans le jeu car c’est bien là que le bât blesse depuis des mois et dans cette préparation hivernale. Pour cette dernière rencontre amicale, Laurent Blanc peut compter sur un groupe presque au complet. Seul Jérôme Boateng, en phase de reprise, manque à l’appel.