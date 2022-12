OL - Mercato : le PSG voudrait Dzsenifer Marozsan dès cet hiver

De retour sur les terrains depuis quelques semaines, Dzsenifer Marozsan a connu sa 1re titularisation en Ligue des champions contre la Juventus. Néanmoins, l’avenir de l’Allemande à l’OL s’écrirait toujours plus en pointillés.

Elle a été la première à retrouver les terrains. Victime d’une rupture des ligaments croisés en avril dernier, Dzsenifer Marozsan a fait son retour à la compétition avec l’OL le 25 novembre dernier sur la pelouse de Zürich. Ayant depuis fait des entrées en jeu, elle a aussi connu deux titularisations contre Dijon et la Juventus Turin, mercredi. Face aux défis qui attendent les Lyonnaises dans la seconde partie de saison, Sonia Bompastor se satisfait d’avoir vu son groupe gagner en épaisseur juste avant les fêtes et les vacances.

"C'est une joueuse d'expérience qui a énormément de talent, notamment dans l'utilisation du ballon, sur l'aspect technique, détaillait Bompastor avant OL - PSG il y a deux semaines. Elle a aussi une vision du jeu exceptionnelle, c'est une joueuse importante de l'OL, sur laquelle je compte jusqu'à la fin de la saison. Je souhaite qu'elle reste avec nous."

Entre les désirs de l’entraîneure lyonnaise et la réalité, qui l’emportera ? L’Equipe avançait avant le choc contre le PSG que le club parisien convoitait la milieu allemande. Une information confirmée par Le Parisien avec une volonté de recruter Marozsan dès cet hiver. Pour se faire, le PSG devra convaincre financièrement l’OL de libérer une joueuse en fin de contrat dans six mois. Pas une mince affaire à l'heure où les deux clubs bataillent pour les mêmes trophées. Face à cette situation, le PSG pourrait bien attendre la fin de la saison pour la voir débarquer librement et retrouver Sarah Bouhaddi.