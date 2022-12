OL : Sarah Bouhaddi a "été un peu mise de côté à la fin"

Qualifiée pour les phases finales de la Ligue des champions avec le PSG, Sarah Bouhaddi s’est rappelé aux bons souvenirs de tous. Elle estime avoir été oubliée suite à son statut de remplaçante à l’OL.

Une victoire pour ses retrouvailles avec l’OL, une qualification pour les phases de finale de la Ligue des champions, Sarah Bouhaddi a vécu une semaine riche en émotion et en joie. Partie rejoindre le PSG après s’être vue notifier le chemin du banc chez les Fenottes, la gardienne française a rebondi et savoure ce retour sur le devant de la scène. Dimanche, elle avait joué son rôle de dernier rempart à merveille face à ses anciennes coéquipières et elle a remis ça face au Real Madrid en Ligue des champions. De quoi lui donner le sourire.

"Ca s’est bien passé. Avec les filles, même le staff, j’ai très bien été accueillie. C’était pas mal de joueuse que je connaissais déjà, donc l’adaptation n’a pas été compliquée. Après, c’est vrai que le profil de jeu était différent de ce que j’avais connu auparavant donc il a fallu que je m’adapte aussi. Mais aujourd’hui, je suis satisfaite, a-t-elle déclaré en zone mixte avant d’évoquer son cas personnel ces derniers mois.

Je pense que c’est vous qui m’avez oublié (sourires). Le fait de ne pas avoir joué, forcément, sir cette fin d’année à Lyon, j’ai été un peu mis de côté, mais j’ai toujours eu confiance en moi. Je sais mes qualités, je sais ce que je peux apporter dans un club. Aujourd’hui, j’ai la chance que le PSG m’ait ouvert ses portes."

Leader de la D1 féminine et en phases finales de la coupe d’Europe, Sarah Bouhaddi a répondu à sa manière à ceux qui la disaient finie.