Mercato : en échec à l’OL, Jean Lucas poussé vers la sortie à Monaco

Recruté il y a un an et demi à l’OL, Jean Lucas n’a pas convaincu à l’AS Monaco. A la recherche d’une place d’extra-communautaire, le club de la Principauté pousse le milieu brésilien vers la sortie.

Il avait été l’un des paris de Juninho à son arrivée comme directeur sportif à l’OL. Le profil était intéressant, certaines de ses performances lyonnaises aussi mais Jean Lucas n’a jamais réussi à se faire une place au soleil dans l’entrejeu lyonnais. En deux saisons, il n’a joué que 25 matchs avec l’OL avant de connaitre une certaine renaissance durant un prêt de six mois à Brest. Dix-sept matchs qui avaient fait poindre le potentiel vu par Juninho et qui avait poussé l’AS Monaco a lâché onze millions d’euros à l’été 2021.

A la recherche d’un temp de jeu qu’il ne pouvait avoir à l’OL, Jean Lucas a donc mis les voiles vers la Principauté, se rappelant notamment aux bons souvenirs lyonnais avec un but en février dernier. Néanmoins, malgré 49 matchs, le Brésilien (24 ans) ne fait plus partie des plans monégasques depuis l’arrivée de Philippe Clément. Entre le 31 août dernier et la trêve internationale, le milieu n’a joué que 8 petites minutes en Ligue 1 et 60 en Ligue Europa.

Quatrième dans la hiérarchie du milieu derrière Youssouf Fofana, Mohamed Camara ou encore Eliot Matazo, Jean Lucas se serait vu montrer la sortie pour Monaco. A la poursuite du jeune Danilo (21 ans), le club monégasque a besoin d’une place dans son quota de joueurs extra-communautaires et c’est Jean Lucas le favori à un départ.