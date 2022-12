Coupe du monde : ce que va toucher l’OL grâce à ses Mondialistes

Nicolas Tagliafico en conférence de presse avant Argentine – Croatie (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

La fin de la Coupe du monde approche et la FIFA va devoir dédommager les clubs ayant fourni des joueurs. C’est le cas de l’OL avec Nicolas Tagliafico et Karl Toko-Ekambi.

L’heure se rapproche et il sera bientôt temps de tourner la page de cette Coupe du monde 2022 qui aura fait couler tant d’encre. Qui de la France ou de l’Argentine en ressortira vainqueur pour une troisième étoile ? Il faudra attendre dimanche et la finale pour le savoir. En attendant, la FIFA commence à faire ses petits calculs pour savoir combien chaque club représenté devra être indemnisé. Comme c’est le cas depuis 2010, la FIFA va redistribuer une manne d’argent aux clubs afin de les remercier d’avoir laissé à disposition leurs joueurs pour cet événement. En 2022, ce seront 197 millions d’euros au total avec 10 000$ pour chaque jour passé par un joueur jusqu’à son dernier match.

Seulement, il y a quelques subtilités pour toucher l’intégralité des sommes. En effet, l’OL ne devrait pas toucher les 350 000€ que pourraient lui permettre le parcours jusqu’en finale de Nicolas Tagliafico. Il faut que le joueur ait passé les deux dernières années au club pour toucher le total, autrement le versement se fait au prorata. Selon L’Equipe, l’OL devrait toucher un peu plus de 700 000€ grâce à la Coupe du monde. Un chiffre qui s’explique par les présences de Tagliafico et Karl Toko-Ekambi mais aussi de celles de Lucas Paquetà et Bruno Guimaraes avec le Brésil comme expliqué juste avant. Ce n’est pas une somme folle mais c’est toujours ça de pris.