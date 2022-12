OL - Sochaux : un groupe sochalien de 26 joueurs avec Kalulu

Ayant pris la direction de Lyon ce samedi matin, Sochaux va effectuer un mini-stage entre Rhône et Saône. Pour l’occasion, Olivier Guégan a décidé de convoquer 26 joueurs.

Samedi, ils auront certainement un peu plus l’habitude des températures fraîches qui attendent les 22 acteurs au terrain Gérard Houllier. Dans le Doubs, il est coutume de faire assez froid en hiver et les joueurs de Sochaux ne seront pas forcément dépaysés pour cet amical, le 2e de leur préparation. Les Sochaliens ont pris la direction de Décines ce samedi matin en bus et vont poser leurs sacs entre Rhône et Saône pour quelques jours. En effet, Olivier Guégan a décidé d’effectuer un mini-stage à Lyon avec l’utilisation des infrastructures du LOU mais aussi de Tola Vologe, lundi, avant un autre amical contre Clermont, le 20 à Roanne.

Pour ces deux amicaux qui doivent servir à monter en puissance avant le retour de la Ligue 2 le 26 décembre, le coach sochalien a convoqué 26 joueurs. On y retrouve l’ancien Lyonnais, Aldo Kalulu mais aussi Julien Faussurier, membre de la fameuse génération 87 formée à l’OL. Seul Roli Pereira de Sa, victime d'un souci physique, manquera à l’appel pour ce mini-stage lyonnais.