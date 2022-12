"L’OL a été patient pour moi", avoue Maxence Caqueret

Arrivé à l’âge de 12 ans à l’OL, Maxence Caqueret a tout connu avec son club formateur. Professionnel depuis quatre ans, le milieu aurait pu rejoindre le club plus tôt.

Il est de ceux sur qui Jean-Michel Aulas et l’OL ont voulu bâtir le nouveau projet lyonnais. En le prolongeant en avril dernier, le président n’avait pas caché sa satisfaction de voir Maxence Caqueret voir rester dans son club formateur pour les prochaines saisons à venir. Aux côtés de Castello Lukeba, Malo Gusto ou encore Rayan Cherki, le milieu est la représentation de cette classe biberon qui a pris possession du groupe professionnel. L’exemple-type du jeune joueur du bassin lyonnais qui a gravi les échelons un à un depuis son arrivée à 12 ans.

"C’est vrai qu’ils ont été patients pour moi. J’étais à Chaponnay-Marennes avec mes potes, je jouais vraiment le football plaisir et l’OL m’avait repéré pour que je fasse les détections mais mon père avait dit non, il pensais que ce n’était pas le bon moment, a avoué Maxence Caqueret dans une pastille pour Le FIVE situé à côté du Parc OL. Il voulait que je continue à jouer avec mes potes, de prendre du plaisir parce que j’étais tout jeune. Un an et demi après ils sont revenus vers nous et là il s’est dit que c’était le bon moment pour avoir plus de progression et passer une étape."

Depuis, celui qui se décrit comme "un milieu intelligent mais qui doit encore progresser dans la finition et les passes décisives" a connu une ascension linéaire avec souvent le brassard de capitaine autour du bras chez les jeunes jusqu’à faire ses débuts en professionnels. C’était le 5 janvier 2019 en Coupe de France face à Bourges. 103 autres matchs ont suivi depuis mais Maxence Caqueret attend toujours de trouver la faille en Ligue 1.