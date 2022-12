Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l’Allemagne (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A son avantage depuis le début de la saison, Lindsey Horan est venue garnir son armoire à trophées à l’OL. La milieu vient d’être nommée pour le titre de joueuse américaine de l’année.

Elle accuse un peu le coup depuis deux rencontres mais Lindsey Horan reste une pièce maîtresse de l’entrejeu lyonnais. Caution technique, la milieu a pris la pleine mesure de son aventure lyonnaise depuis le début de la saison. Arrivée blessée en janvier dernier, Horan avait avant tout joué les chocs en fin de saison dernière, reposant son genou pour les matchs dits plus faciles. Cette saison, pas de repos pour l’Américaine. Après avoir disputé et remporté la Coupe Concacaf avec la sélection à la mi-juillet, Lindsey Horan a enchaîné avec l’OL. Seize matchs et déjà six buts pour la native de Golden.

Ses belles performances lyonnaises avec notamment le doublé Ligue des champions - D1 féminine ainsi que celles avec la sélection ont marqué l’année aux Etats-Unis. C’est dans ce contexte que celle qui est prêtée par les Portland Thorns vient d’être nommée parmi les joueuses en lice pour le titre de joueuse américaine de l’année 2022. Rose Lavelle qui évolue du côté de l’OL Reign fait également partie de la liste.