Sidney Govou (ex-OL) assistera à la finale de la Coupe du monde

Invité par le club des anciens internationaux, Sidney Govou a répondu favorablement à l’approche. L’ancien Lyonnais sera présent au Qatar pour assister à la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine.

Avec quelques années d’avance, il aurait pu devancer Nabil Fekir et devenir le premier joueur formé à l’OL et évoluant au club à devenir champion du monde. Mais un coup de tête de Zinedine Zidane et un tir au but transformé par Fabio Grosso, futur coéquipier, ont privé Sidney Govou de ce titre mondial en 2006. Membre du groupe France pour la Coupe du monde en Allemagne, Sidney Govou était entré lors de quatre des sept matchs des Bleus.

Avec 49 sélections (10 buts), l’ancien ailier de l’OL a fait son bout de chemin en équipe de France et sera l’un de ses premiers supporters dimanche au stade de Lusail (16h). Approché par le CIF (club des anciens internationaux), Govou a répondu favorablement à l’invitation et sera présent au Qatar à partir de samedi aux côtés de 20 autres anciens internationaux français. Avec l’espoir de voir le maillot frappé du coq avec une troisième étoile.