Arrivé un an après la finale de la Coupe du monde 2006, Fabio Grosso ne manquait jamais une occasion de rappeler qu’il était champion du monde à Sidney Govou.

Il y a eu Edmilson en 2002 et Nabil Fekir en 2018. Par deux fois, l’OL a été sur le toit du monde grâce à deux joueurs. Avec Fabio Grosso, le club lyonnais a compté un autre champion du monde dans ses rangs mais le latéral italien est arrivé entre Rhône et Saône un an après le sacre de l’Italie. Qu’importe, il a débarqué avec cette étiquette et n’a jamais manqué de le rappeler sur le ton de la plaisanterie à ses coéquipiers. Enfin surtout à Sidney Govou. En juillet 2006, l’ailier lyonnais, tout comme Grégory Coupet, Eric Abidal ou Florent Malouda, aurait pu accrocher son nom au palmarès si Grosso n’avait pas fusillé Fabien Barthez lors du dernier tir de la séance de tirs au but. De quoi donner de belles passes d’armes entre les deux coéquipiers un an après.

"Avec Fabio, nous avons parlé plusieurs fois de cette finale, de comment elle s'est déroulée et de ce penalty qu'il a tiré, a déclaré Govou au média italien L’inchiesta. Je me souviens que lorsqu’il y avait des plaisanteries à l’entraînement à son sujet, il sortait une seule phrase : 'Hé les gars, je suis le champion du monde'."

Les deux joueurs ont conscrit une certaine amitié durant les deux saisons passées à l’OL par Fabio Grosso. Ce dernier a depuis entamé une carrière d’entraîneur qui l’a emmené aujourd’hui à Frosinone, en Serie B. Une aventure qui se passe bien pour le moment avec une place de leader.