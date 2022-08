National : Eric Abidal (ex-OL) donne un coup de main au FBBP01

A la recherche d’un nouveau projet depuis son départ du FC Barcelone, Eric Abidal a été aperçu du côté de Bourg-en-Bresse, vendredi. L’ancien latéral de l’OL a assisté à la rencontre du FBBP01, à qui il distille quelques conseils.

Son départ du FC Barcelone avait créé quelques remous en Catalogne et ces derniers mois, Eric Abidal avait surtout vu son nom être associé à des affaires extra-sportives. En retrait depuis plus d’un an, l’ancien international français fait profil bas depuis mais reste à la recherche d’un nouveau projet. En attendant de trouver chaussure à son pied, Abidal profite de son temps pour arpenter les terrains de France et de Navarre et pas seulement les affiches.

Vendredi pendant que l’OL disposait de Troyes, l’ancien latéral du club lyonnais a été aperçu du côté de Verchère pour assister au nul (1-1) du FBBP01 contre Borgo. De passage dans la région, Eric Abidal en a profité pour rendre visite à David Venditelli, le président du club bressan. Ce dernier n’était autre que son conseiller quand le natif d’Oullins était encore joueur et ce n’est pas la fin de carrière d’Abidal qui a mis fin à leurs relations. Les deux hommes échangent toujours et Eric Abidal interviendrait notamment dans des missions au sein du FBBP01 si l’on en croit le club partenaire de l’OL.