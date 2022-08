Ayant rejoint le Portugal durant l’été, Titouan Thomas va refaire ses valises. L’ancien milieu de la réserve de l’OL devrait être prêté aux Pays-Bas.

Il n’aura pas eu le temps de poser ses valises et de profiter de l’air estival du Portugal que Titouan Thomas va mettre le cap vers un nouveau pays. Débarqué à Estoril à la fin juin, le milieu de terrain devrait être prêté à Den Haag (Pays-Bas) d’après L’Equipe. A la recherche de temps de jeu après trois saisons en réserve avec l’OL, Thomas avait fait le choix du Portugal et d’Estoril pour y parvenir. Il devra donc patienter au moins un an pour faire ses débuts avec le club portugais, 9e du dernier championnat.

En attendant, à lui de continuer à se faire les dents en deuxième division néerlandaise et convaincre ainsi les dirigeants d’Estoril. Pour rappel, l’OL, qui n’avait pas demandé d’indemnité de transfert cet été, a inséré "un intéressement de 30% sur le montant d’un futur transfert" du joueur.