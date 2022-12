Sochaux utilisera les installations du LOU après l'amical contre l'OL

Aldo Kalulu (Sochaux) contre Toulouse (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Quatrième adversaire de l’OL durant la préparation hivernale, le FC Sochaux va profiter de son passage entre Rhône et Saône pour un mini-stage. Les Sochaliens utiliseront les installations du LOU entre leurs deux matchs amicaux.

Alain Caveglia, Pierre-Alain Frau, Sylvain Monsoreau et dernièrement Aldo Kalulu. Nombreux sont les joueurs à avoir porté le maillot de l’OL et de Sochaux. Les deux clubs ont pour culture commune la formation et ce n’est d’ailleurs pas pour rien que les dirigeants lyonnais sont allés chercher Eric Hély alors à la tête du centre sochalien pour mettre fin à 25 ans de disette en Coupe Gambardella. Le pari a été réussi en mai dernier mais le 17 décembre (17h), ce sera bien une opposition entre les deux groupes professionnels qui se tiendra sur la pelouse du terrain Gérard Houllier de Décines.

Un match amical à Roanne contre Clermont

En course pour la montée en Ligue 1 cette saison, le FC Sochaux va profiter de sa venue dans la capitale des Gaules pour effectuer un mini-stage avant la reprise de la Ligue 2. Après avoir également pris la direction de Murcie ces derniers jours, le club doubiste va prendre ses quartiers au stade de Gerland. Après le match amical contre l’OL, les hommes d’Olivier Guégan vont utiliser les installations du LOU ainsi que le nouvel hôtel qui vient d’ouvrir pour parfaire leur préparation avant un deuxième amical contre Clermont, le 20 décembre à Roanne.