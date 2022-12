OL - Ligue des champions : retrouver une assise défensive au Parc OL

Wendie Renard (OL) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Avec trois matchs sans prendre de but sur les quatre dernières rencontres, l’OL a rectifié le tir défensivement. Néanmoins, Sonia Bompastor en attend plus surtout en Ligue des champions.

Les deux buts encaissés contre le Paris FC sont venus casser la dynamique mais il y a clairement du mieux défensivement à l’OL ces dernières semaines. Capable de garder leur cage inviolée sur trois des quatre dernières rencontres, les Fenottes arrivent enfin à enchaîner les clean-sheet, chose qui était compliquée en début de saison et que regrettait Sonia Bompastor. Malgré le mieux, l’entraîneure lyonnaise ne souhaite pas voir ses joueuses se reposer sur leurs lauriers bien au contraire, les appelant "à encore élever le niveau d’exigence sur l’aspect défensif. Même si on n’a pas pris de buts hormis contre le Paris FC."

En Ligue des champions, le constat est différent notamment à domicile. La lourde défaite contre Arsenal il y a deux mois est encore dans toutes les têtes. Sur les trois dernières rencontres européenne au Parc OL, elles ont encaissé au minimum un but à chaque fois. Les rencontres contre la Juventus (3-1) en quarts et le PSG (3-2) en demies se sont terminées par deux victoires mais c’est la plus longue série des Fenottes dans son histoire en Ligue des champions. La réception de Zürich semble être l’occasion parfaite pour y mettre un terme.