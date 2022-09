Aldo Kalulu et Gédéon Kalulu (©PHOTOPQR/LE PROGRES/GUIOCHON STEPHANE) [Photo via MaxPPP]

Après un premier report, Gédéon Kalulu va enfin croiser le fer avec l’OL. Formé au club, le défenseur de Lorient a gravi les échelons à Ajaccio avant de faire ses débuts en Ligue 1 dans ce nouvel exercice.

Ces derniers jours, les histoires de fratries dans le football font la Une mais pas vraiment pour les performances sur le terrain. Pendant que le clan Pogba se déchire, un autre profite du moment présent. Celui de voir trois frères évoluer chez les professionnels avec une certaine réussite. Cette famille n’est autre que celle des Kalulu avec Aldo, Gédéon et Pierre.

Si Aldo Kalulu évolue toujours en Ligue 2 avec Sochaux après avoir raté de peu la montée la saison dernière, pour les deux cadets, le dernier exercice a été des plus réussis. Parti de l’OL pour tenter sa chance à l’AC Milan, Pierre, le plus jeune, a fait son trou dans le club lombard et a décroché le titre de champion en Italie. Gédéon a lui obtenu un ticket pour la Ligue 1 avec Ajaccio.

Néanmoins, ce ne sont pas sous les couleurs corses qu’il a fait ses débuts dans l’élite début août mais bien avec Lorient. Les trois frères ont donc désormais tous évoluer dans l’élite même si ce fut en Serie A pour Pierre Kalulu. "C’est sûr que ce n’est pas commun ! Je ne sais pas s’il y a beaucoup de familles avec trois frères professionnels, a avoué Gédéon sur le site de la Ligue 1. Tout le monde connaît la fratrie Pogba. A Lyon, il y a aussi la fratrie Bahlouli avec Farès, Mohamed et la petite sœur Nesrine. Mais c’est sûr que c’est rare !"

Kalulu : "Une fierté incroyable d'avoir tous réussi"

Après avoir affronté son frère Aldo pour la première fois de sa carrière la saison dernière, Gédéon Kalulu va vivre une autre première dans les prochains jours. Après un premier report il y a trois semaines, la confrontation entre Lorient et l’OL va se tenir mercredi 7 septembre. L’occasion pour le latéral droit d’affronter son club formateur. S’il n’a jamais eu sa chance avec les professionnels, le néo-Lorientais a pu goûter aux entraînements avec son frère Aldo mais aussi Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso. Des joueurs qu’il retrouvera au Stade du Moustoir dans quelques jours.

"On était ensemble à l’entraînement en pros pendant une bonne année. Aldo faisait partie de l’équipe première et, quand Bruno Genesio était le coach, j’avais la chance de m’entraîner souvent avec le groupe pro. Il y a même des photos où on est au duel l’un contre à l’autre à l’entraînement."

Si vivre dans l’ombre peut parfois être difficile, Gédéon Kalulu estime qu’avoir des frères eux aussi professionnels est "une fierté incroyable et une chance de ne pas faire les mêmes erreurs."