OL - Mercato : Jérôme Boateng poussé vers la sortie ?

Toujours en phase de reprise, Jérôme Boateng n’aura joué aucun des match amicaux de l'OL cet hiver. La situation de l’Allemand commencerait à peser au sein du club lyonnais.

En arrivant sur le banc lyonnais, Laurent Blanc avait souhaité miser sur l’expérience pour redresser la barre et relancer certains placardés. Parmi eux, Jérôme Boateng. Le défenseur allemand ressemble à un pari raté depuis son arrivée entre Rhône et Saône en septembre 2021. Avec Blanc, Boateng a enfin enchaîné avant de retomber dans ses travers en se blessant à Marseille. Une arthroscopie du genou plus tard, le défenseur est toujours en phase de reprise. Après avoir travaillé individuellement à Dubaï et depuis le retour à Lyon, Boateng était de retour à l’entraînement vendredi.

Un club déjà intéressé ?

A court de rythme peut-il postuler contre Brest ? Difficile de l’imaginer. En tout cas la situation du champion du monde 2014 commence à crisper à Décines. En fin de contrat dans six mois, Boateng ne serait pas contre prolonger à en croire Foot Mercato. Une volonté que n’entendrait pas l’OL qui, au contraire, aimerait se débarrasser d’un gros salaire durant l’hiver. Un club, dont le nom n’a pas filtré, serait venu sonder l’entourage du joueur mais à l’heure où l’OL cherche à se renforcer, se délaisser d’un poids financier ne serait pas de trop.