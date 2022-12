Crystal Palace réagit à l’acquisition de l’OL par John Textor

Steve Parish, co-propriétaire et président de Crystal Palace (Photo by Glyn KIRK / AFP)

Actionnaire à 40% de Crystal Palace, John Textor a racheté 78% des parts de l’OL Groupe en début de semaine. Du côté de Londres, on se félicite de cette acquisition même si elle ne changera pas forcément les choses au sein du club londonien.

Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace et désormais l’Olympique lyonnais. En l’espace de quelques mois, John Textor a fait une entrée fracassante dans le foot mondial. Les clubs racheté ne sont certes pas tous des cadors européens mais avec trois clubs où il est majoritaire et un où il détient 40% des parts, Textor continue son entreprise. A Londres, la question de savoir comme Crystal Palace allait entrer dans Eagle Football a pris du temps et a repoussé le rachat de l’OL de quelques semaines. Néanmoins, le club anglais se dit content de voir le club de Jean-Michel Aulas rejoindre la structure.

"Je suis très heureux pour John. Nous avons fait en sorte de trouver une solution qui convienne à tout le monde et de faire en sorte que Crystal Palace en tire un avantage et ne soit pas affecté de manière négative", a déclaré Steve Parish, co-propriétaire et président de Crystal Palace dans une lettre ouverte aux supporters. S’il se félicite d’avoir vu John Textor parvenir à ses fins et de pouvoir pourquoi pas bénéficier du savoir-faire lyonnais, il assure que rien ne changera à Londres "où la gouvernance restera la même. Ca ne change pas la structure de contrôle, ne change pas ce que je fais au jour le jour, ne change pas ce que Dougie [Freedman] fait au jour le jour."

Néanmoins, le président de Crystal Palace est conscient que cet achat pourrait pousser à voir John Textor être un peu moins impliqué dans le quotidien londonien. A l’OL, la situation est presque celle d’une crise et l’Américain a promis de ramener le club dans la course au titre et aux trophées. De quoi avoir "du pain sur la planche. C'est évidemment un grand club, un club très historique, une histoire fantastique, un club de Ligue des champions par tradition et je sais que John fera tout ce qu'il peut pour essayer de les y ramener."