L’OL favorisé par rapport à Crystal Palace ? Textor dément

Suite à la parution d’un article outre-Manche faisant état d’une possibilité de voir l’OL mis en avant par rapport à Crystal Palace, John Textor a démenti ces rumeurs londoniennes.

Plus que quelques heures à attendre, enfin si tout se passe comme prévu. Dans le dossier John Textor, les supporters lyonnais ont appris à ne jamais être à l’abri de rien mais normalement le 19 décembre doit coïncider avec le closing final du rachat de l’OL. Pas encore officialisée et entérinée, cette vente de l’OL à l’investisseur américain et sa holding Eagle Football commencerait déjà à faire grincer des dents de l’autre côté de la Manche.

A Crystal Palace, où Textor possède 40% des parts, supporters et dirigeants seraient en train de voir d’un mauvais oeil les pions placés au sein de l’OL d’après The Sun, jamais le dernier pour s’attirer une publicité polémique. On craindrait en effet que le club londonien soit le grand perdant de ce rachat et que la priorité soit désormais donnée au club lyonnais notamment en ce qui concerne le mercato hivernal à venir.

Toujours alerte quand quelque chose tombe sur lui, John Textor a immédiatement démenti cette rumeur sur ses réseaux sociaux, assurant que "les fans de Palace sont trop intelligents pour croire de telles sornettes. Je reste plus engagé que jamais en tant que partenaire de Palace. Un Eagle Football plus fort, avec une famille qui s'étend du Brésil à l'Europe, nous donne seulement plus de moyens d’aider."