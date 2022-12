Supporters de l’équipe de France pendant France – Angleterre (Photo by Valery HACHE / AFP)

Le préfet du Rhône a pris des mesures préventives avant la finale de la Coupe du monde. Des interdictions spécifiques de circulation ont été prises à Lyon.

Suite aux incidents violents qui ont émané la soirée de mercredi 14 décembre, après la qualification de l'équipe de France face à Maroc pour la finale de la Coupe du monde, la préfecture du Rhône a annoncé des mesures préventives pour la rencontre de ce dimanche à 16h entre les Bleus et l'Argentine. Pour les supporters de l'OL et de la France ou de l'Albiceleste, il va falloir suivre certaines instructions dans le centre-ville de Lyon et ses alentours.

Ce dimanche 18 décembre de 17h45 à minuit, dans tout le département du Rhône et de la Métropole de Lyon, il sera interdit :

la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique, en dehors des lieux prévus à cet effet,

la vente d'alcool à emporter,

la détention et l'usage de feux d'artifice, de fusées et de pétards de catégories F2, F3 et T1 sur la voie publique,

la détention ou le transport de carburant en récipient portable.

Des mesures spécifiques s'appliqueront dès 16h dans le centre-ville de Lyon. Plusieurs voies seront ainsi fermées à la circulation au niveau de la place Bellecour et du quartier de la Guillotière. Les automobilistes sont invités à éviter ces secteurs.

Dans un communiqué, le préfet "appelle au sens des responsabilités individuelles pour que les festivités liées au match se déroulent dans le respect de l'ordre public et des valeurs du sport."