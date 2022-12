Fred (ex-OL) de passage au centre d'entraînement de Décines

Jeune retraité, Fred profite de son temps libre pour voyager. En cette période de fêtes, l’ancien attaquant brésilien a rendu visite à son ancien club qu’est l’OL, ce samedi.

Il y a eu son duo avec Karim Benzema, son but incroyable contre le PSV en huitième de finale de Ligue des champions et ce sentiment d’un talent pas exploité jusqu’au bout. En quatre saisons à l’OL, Fred en aura fait vu de toutes les couleurs. Avec 43 buts en 125 matchs, il a montré l’étendue de son talent de buteur qui a finalement eu du mal à s’exprimer en Europe. Avec l’OL et trois titres de champions comme seule expérience européenne, c’est du côté de son Brésil natal qu’il s’est le plus épanoui avant de mettre un terme à sa carrière il y a quelques mois.

43 buts en 125 matchs avec l'OL

A 39 ans, l’ancien international brésilien (39 sélections, 18 buts) profite désormais du bon temps même s'il est devenu directeur sportif de Fluminense. En ce jour de réveillon de Noël, il a fait une surprise à son ancien club. De passage à Lyon, Fred s’est rendu à Décines pour visiter les nouvelles installations du club, lui qui n’a connu que le stade de Gerland. Grand sourire comme à son habitude, l’attaquant a été accueilli par celui qu’il a toujours vu comme une source de conseils durant son aventure entre Rhône et Saône, Bernard Lacombe. L’occasion pour les deux anciens buteurs lyonnais de se rappeler des souvenirs de la bonne époque de l’OL des années 2000 avant de croiser la route d'Alexandre Lacazette et Sonny Anderson. Nostalgie quand tu nous tiens...