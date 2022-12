OL : Blanc, Cheyrou et les joueurs ont échangé vendredi

Laurent Blanc en discussions avec Thiago Mendes lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Au lendemain de la défaite contre l’AC Monza, une réunion s’est tenue à Décines. Avant l’entraînement, Laurent Blanc, les joueurs de l'OL et Bruno Cheyrou ont une discussion à quelques jours de la reprise de la Ligue 1.

Elle devait servir à tout mettre à plat ce qui n’avait pas fonctionné pendant quatre mois et permettre à l’OL de repartir sur un nouveau cycle. Finalement, la préparation hivernale s’est terminée de la pire des façons avec une défaite à domicile contre le 14e de Serie A et deux blessures malvenues dans le secteur défensif. Jeudi soir, les joueurs avaient été décrits comme abattus par Laurent Blanc et avaient préféré ne pas se présenter face à la presse. De retour à l’entraînement vendredi, ils ont eu le droit à une petite réunion avant le début de la séance.

Laurent Blanc avait promis et annoncé qu’une discussion avec les joueurs allait avoir lieu aussi bien pour comprendre ce qui n’a pas fonctionné contre Monza mais aussi pour connaitre leur ressenti. Il a tenu parole et donc très rapidement comme annoncé par OLPlay. Si l’on peut se questionner sur cette discussion qui intervient un mois après le début de la préparation, les joueurs de l’OL ont échangé avec le staff lors d’une séance vidéo mais aussi Bruno Cheyrou. Le chef de la cellule de recrutement avait appelé les joueurs à se responsabiliser il y a quelques semaines. Vendredi, le discours devait sensiblement être le même.