Débutée il y a un mois, la préparation de l'OL est maintenant terminée. Après 4 semaines et 5 matchs amicaux, l'Olympique lyonnais n'est pas en confiance avant de reprendre la Ligue 1.

Voilà, l'OL est bientôt de retour aux choses sérieuses. Jeudi, Laurent Blanc et son groupe jouaient leur dernier match de préparation contre Monza. Une affiche perdue par les coéquipiers de Thiago Mendes 2 à 1. Globalement, la rencontre a reflété ce qu'on a pu observer de l'Olympique lyonnais sur ces quatre dernières semaines.

Sur les cinq parties amicales disputées, les Rhodaniens ont affiché des lacunes très importantes dans plusieurs secteurs. Sur l'aspect défensif, on note que les transitions adverses sont très mal gérées par le bloc équipe. On a vu à plusieurs reprises Anthony Lopes s'incliner après un contre ou une attaque rapide, pendant que ses partenaires étaient en retard et mal organisés.

Transitions, coups de pied arrêtés, l'OL en souffrance

Les coups de pied arrêtés ont aussi posé un problème du côté de l'OL avec des buts encaissés sur corner notamment. Sur la préparation, le 8e de Ligue 1 a concédé 10 réalisations, soit deux par matchs, ce qui est beaucoup trop s'il veut améliorer son classement sur la deuxième partie de saison.

Certains joueurs affichent des limites, mais cela ne concerne pas seulement l'organisation défensive. De l'autre côté du terrain, l'Olympique lyonnais est tout autant en difficulté. Dans cette animation en 4-4-2 losange, la doublette Moussa Dembélé - Alexandre Lacazette n'est visiblement pas complémentaire. Les deux buteurs ne parviennent pas à porter les offensives rhodaniennes. Et comme les milieux de terrain n'arrivent pas à amener de la créativité à cette équipe, le jeu en devient très stérile. Ce groupe manque assez clairement d'un joueur dans l'entrejeu capable de créer du liant de manière qualitative entre les récupérateurs et les attaquants.

Les maux de l'OL sont profonds

Le schéma tactique ? les footballeurs ? Les maux semblent très nombreux à l'OL. Dépité après le revers contre Monza, Laurent Blanc réclamait "une amélioration de l'effectif", mais aussi un changement dans "l'état d'esprit" de son groupe. Cette année, la liste des demandes au Père Noël est particulièrement copieuse du côté de Décines.

Les résultats des matchs amicaux de l'OL

OL - Louvain : 5-3

Arsenal - OL : 3-0

OL - Liverpool : 3-1

OL - Sochaux : 1-1

OL - Monza : 1-2