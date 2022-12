Avant la reprise de la Ligue 1, le visage de l’OL est inquiétant

Corentin Tolisso, en discussion avec Maxence Caqueret et Karl Toko-Ekambi à l’échauffement avant OL – Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Après un mois de préparation, l’OL a affiché un niveau de jeu alarmant jeudi face à Monza (1-2). Il laisse l’impression que les semaines de travail n’ont pas fait avancer les choses dans le bon sens.

L’Olympique lyonnais pouvait-il faire plus inquiétant à moins de sept jours de la reprise du championnat ? Jeudi, il a été dominé dans la grande majorité des secteurs par Monza, une formation 14e de Serie A. Les Italiens n’ont rien fait de grandiose, mais tout allait plus vite, était plus précis, et cela a abouti à une défaite de l’OL chez lui devant des tribunes désertes (1-2).

Certes, l’affiche, l’horaire ou encore le jour du match n’aidaient peut-être pas, mais cela montre aussi que le public est un peu désespéré par ce qu’il voit. On peut imaginer que Laurent Blanc aussi, lui qui comptait sur cette trêve pour inculquer son logiciel à son groupe et lui bâtir une vraie condition physique.

Une animation offensive totalement défaillante

Car ses joueurs courent, mais beaucoup dans le vide. Le pressing rhodanien est totalement inefficace, et lorsqu’ils ont le ballon, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette semblent perdus, incapables de savoir quoi en faire ou d’exploiter correctement leurs qualités.

A l’arrivée, Laurent Blanc a tenté de mettre des mots sur les difficultés de son équipe. “Je suis un fidèle du jeu. On en fait toute la semaine, des multiplications de schémas, d’évolution, mais je crois que notre problème n’est pas quand on a la balle, même si on peut faire bien mieux, mais quand on ne l’a pas. On manque d’agressivité dans les duels, on les perd tous et ça complique les choses”, a-t-il observé.

Blanc va s'entretenir avec le groupe sur la stratégie

Alors le Cévenol va-t-il opter pour un virage à 90 degrés concernant la stratégie ? Il n’a pas exclu cette solution. “Le problème, comme je le dis aux garçons, c’est qu’il faut parler. Si repartir de derrière est un souci, il faut le dire et on visera la pointe et on jouera le deuxième ballon. Ce n’est pas un problème pour moi, mais à ce moment-là, il faut arrêter de dire qu’on adhère à jouer, a-t-il déclaré. C’est un discours qu’on aura avec les joueurs."

Contre Brest mercredi prochain, le dispositif tactique pourrait changer, mais pas à cause du contenu, plutôt car le coach est confronté à un manque dans l’effectif. "Le 4-4-2 en a pris un bon coup, non pas parce qu’on est passé à travers, mais surtout parce qu'on perd nos deux latéraux. Autant, on a perdu, ok ça peut arriver, mais perdre Malo (Gusto) et Henrique alors qu’il nous manque déjà Nicolas (Tagliafico), ce n’est pas idéal. Il faut faire face. Il faut être conscient qu’on a un problème au niveau de l’état d’esprit, a pointé du doigt Laurent Blanc. On le répète depuis très longtemps et il faut faire en sorte que les messages que l’on passe, que l’on donne, arrivent à être imprégnés et mémorisés."

"Il faut améliorer l'effectif", Blanc

A l’approche du mercato hivernal, le champion du monde 1998 n’a pas caché qu’il attendait du changement de la part de son groupe, mais aussi de nouvelles recrues. "Le doute, on l’a depuis le début de la saison. Nous avons fait une mauvaise entame, on a changé d’entraîneur et que fait-on maintenant ? On continue avec la même mentalité, a-t-il questionné. On a changé sur le banc, mais ce sont les joueurs qui font le résultat, qui font le jeu. Nous sommes là pour les guider. Il faut qu’on soit ambitieux, tout en mesurant notre ambition avec l’effectif à disposition. On va voir ce que les joueurs en pensent parce qu’il faut qu’ils participent aussi aux discussions. Si on veut modifier les choses, il faut changer de technicien, c’est déjà fait, mais aussi améliorer l’effectif."

Après cette préparation pour le moins décevante, notamment sur les derniers jours, l’OL s’apprête à se replonger dans le grand bain. Il va sauter sans filet, avec une marge d’erreur quasiment infime. "Il faut passer et vivre ces moments-là pour arriver à avoir une réaction positive dès le 28, qui est la rencontre la plus importante. Malgré tous ces matchs amicaux où on voulait bien faire, les gagner, la référence reste Brest et ce, quel que soit le résultat de ce (jeudi) soir, a essayé de relativiser Laurent Blanc. Effectivement, on ne se rajoute pas beaucoup de moral et de confiance avec cette défaite parce que ce fut plus que compliqué." Et on s’imagine assez facilement que ça le sera aussi dans les semaines, voire les mois à venir.