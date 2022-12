Karim Benzema avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Le jour de son anniversaire, Karim Benzema a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale. L'attaquant aura disputé 97 matchs avec les Bleus.

Chacun se fera son opinion sur le timing de l'annonce : le lendemain de finale de Coupe du monde, le jour de son anniversaire... Ce lundi 19 décembre, Karim Benzema a officialisé la fin de sa carrière internationale. De retour depuis l'Euro 2021 avec l'équipe de France, l'ancien avant-centre n'aura pas pu participer à son dernier Mondial.

Le footballeur de 35 ans a informé de la nouvelle sur ses réseaux sociaux. "J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier. J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin", a-t-il publié.

97 sélections et 37 buts

Blessé, il a quitté le rassemblement le 19 novembre, quelques jours avant l'entrée en lice des futurs finalistes de l'édition 2022. Au-delà des polémiques qui ont émaillé son parcours chez les Bleus, l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais aura porté à 97 reprises le maillot de sa sélection.

Un destin contrasté avec la formation française pour Benzema, qui aura été éloigné du groupe pendant plus de 5 ans (de 2015 à 2021). On pourra tout de même retenir cette Ligue des nations qu'il a participé à remporter en 2021 avec des buts contre la Belgique et l'Espagne lors du "Final 4".

Dernière cape le 13 juin 2022

Au cours de sa carrière en Bleu, l'attaquant du Real Madrid compte 37 réalisations, lui qui aura joué pour la première fois avec la sélection A en mars 2008 contre l'Autriche (buteur et victoire 1 à 0). Sa dernière affiche restera donc une défaite contre la Croatie (0-1, le 13 juin 2022).