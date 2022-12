OL - Médias : TKYDG exceptionnellement à 19h

De manière exceptionnelle, "Tant qu'il y aura des Gones" sera en direct à 19 heures, et non à 18h comme vous en avez l'habitude.

Petit chamboulement dans votre organisation du lundi soir. Contrairement à d'habitude, et de manière totalement exceptionnelle, "Tant qu'il y aura des Gones" se tiendra à 19 heures, et non à 18h comme c'est la coutume. L'émission sera en revanche en direct, toujours pour une heure à évoquer l'actualité de l'OL.

Au menu ce 19 décembre, la victoire de l'Argentine et de Nicolas Tagliafico à la Coupe du monde, la vente du club à John Textor et un retour sur le match entre l'Olympique lyonnais et Sochaux, avant d'évoquer la venue de Monza pour la dernière rencontre de préparation. Pour rappel, vous pouvez laisser vos interrogations et remarques sur ces sujets et sur d'autres thèmes dans l'espace dédié aux commentaires de cet article.

Ce numéro TKYDG sera diffusé en direct sur nos plateformes ce lundi dès 19h sur Youtube, Facebook, Twitch, Twitter , Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.