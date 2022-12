OL, Tagliafico, Textor, Sochaux, Blanc : votre avis nous intéresse

Tagliafico champion du monde, la vente du club à John Textor, retour sur OL - Sochaux... Tous ces thèmes seront abordés dans "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi à 18h.

Ce n'est pas le moment de fléchir. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, "Tant qu'il y aura des Gones" vous donne rendez-vous ce lundi pour une nouvelle émission sur l'actualité de l'OL. Un programme particulièrement riche avec pour débuter, la victoire de l'Argentine et de Nicolas Tagliafico dimanche en finale de la Coupe du monde contre la France.

Ce 19 décembre marque aussi la fin d'un long feuilleton, celui de la vente du club à John Textor et à sa société Eagle Football. Une page qui se tourne et un événement majeur dans l'histoire de l'Olympique lyonnais qui sera le sujet du deuxième thème de votre programme. Enfin, il sera temps d'évoquer le match entre les hommes de Laurent Blanc et Sochaux samedi (1-1), puis de se pencher sur la réception de Monza jeudi (19h), à travers le prisme de la concurrence, un aspect évoqué par le coach rhodanien.

