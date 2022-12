Avec la vente à John Textor, l’OL tourne une page de son histoire

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ce lundi 19 décembre, l’OL doit passer sous pavillon américain. Avec la vente du club et des actifs à John Textor, l’Olympique lyonnais se trouve à un tournant de son histoire.

Certaines dates restent à vie dans nos mémoires, pour le meilleur et pour le pire. Le 15 juin 1987, Jean-Michel Aulas a enfilé le costume de président de l’Olympique lyonnais pour la première fois. Ce 19 décembre 2022, le patron de l’OL s’apprête à céder le club, celui pour lequel il se lève chaque matin depuis plus de 35 ans, à John Textor, via sa société Eagle Football.

Le communiqué du 10 décembre donnait cette échéance pour conclure définitivement le “closing”. Après 6 mois presque jour pour jour de négociations, de reports et de démentis, l’institution sept fois championne de France avec les garçons entre 2002 et 2008, passera aux mains de l’homme d’affaires américain (il détiendra 80% du capital d’OL Groupe). Un véritable tournant dans son histoire.

Aulas sera encore là

Si Jean-Michel Aulas restera à la tête de l’Olympique lyonnais pendant trois ans, des changements sont logiquement à prévoir. De nouvelles têtes vont apparaître au conseil d’administration, dont le président de Botafogo (Durcesio Mello). Les autres noms devraient être connus prochainement, tout comme la composition exacte de la holding Eagle Groupe avec l’ensemble des personnes impliquées.

Ce 19 décembre sera aussi source de nombreuses questions, avec une interrogation principale en toile de fond. “Qu’elle est l’ambition de John Textor, a demandé Thierry Braillard, avocat et président de la Fondation du sport français dans “Tant qu’il y aura des Gones”. On peut tout entendre, mais généralement, lorsqu’on rachète un club, c’est qu’on a quand même un aspect passion, qu’on veut le porter et qu’on connaît des choses. On sait qu’il détient des parts dans d’autres équipes (Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace). Avec l’OL, il passe dans une dimension supérieure. Donc qu’elle est son ambition, on ne l’a pas entendu sur le sujet.”

Quid de la direction sportive ?

A la peine depuis plusieurs années malgré quelques éclaircies, la formation masculine a besoin d’un renouvellement profond pour retrouver son standing et une place sur le podium de la Ligue 1. Les 86 millions d’euros apportés pour l’augmentation de capital doivent permettre de renforcer, pour une partie en tout cas, l’équipe première, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. A la direction sportive, cette vente pourrait également amener un bouleversement dans l’organigramme, mais là aussi, il faudra se montrer patient pour avoir des réponses.

Le plus important sera avant tout de bien gérer ce remaniement à la tête de l’Olympique lyonnais. En cela, le choix de conserver Aulas peut être une bonne chose, même si tous ses choix n’ont pas eu le succès escompté ces dernières saisons. “Rapidement, John Textor va vouloir mettre ses hommes en place, des gens qu’il connaît. Là, on a quand même l’assurance d’avoir Jean-Michel Aulas à la tête du club pendant 3 ans, ce qui est une différence fondamentale par rapport à Bordeaux par exemple. Le président va pouvoir assurer la transition, la stabilité car il connaît parfaitement le football. Il a mis trop d’énergie, de temps et de passion pour ne pas s’assurer que la passation se déroule bien avant de partir [...] Nous devrons prendre du recul, laisser faire les choses et voir comment ça se passe, a expliqué l’ancien secrétaire d'Etat chargé des Sports. Il ne faudra pas perdre l’identité de l’institution, et pour cela, il faut conserver le côté humain.”

Textor devra s'adapter à la culture lyonnaise

Pour réussir dans son entreprise, Textor devra aussi s’acclimater à l’environnement français, et plus particulièrement rhodanien, une manière d’être et d’agir qui diffère de ce qu’il a connu jusqu’ici. “Nous avons une culture lyonnaise, des valeurs qui se transmettent malgré tout, a rappelé l’ancien joueur Nicolas Puydebois. Il faut que le nouvel investisseur et ses collaborateurs s’approprient l’identité qu’il y a à l’OL. C’est important. Il faut que le président transmettre sa passion aux Américains pour pouvoir partir tranquille, l’esprit serein. Si on trouve le juste équilibre entre la passion latine et l’état d’esprit anglo-saxon dans le business, cela peut faire quelque chose de plutôt bien.”

En attendant, l’Olympique lyonnais s’apprête à connaître “une révolution”, comme l’a soufflé l’ex-gardien de but dans TKYDG. Un saut dans l’inconnu qui sera scruté de très près par les supporteurs, suiveurs et certainement aussi une grande partie du football français.