OL : le bilan de la réserve à la trêve hivernale

Dans la zone rouge pendant très longtemps, la réserve de l'OL a su remporter le succès qui lui fallait pour sortir la tête de l'eau. Olympique-et-Lyonnais dresse le bilan de l'équipe à la trêve.

Ce championnat de National 2 réservera des surprises jusqu'au bout. Avec presque un tiers des équipes appelées à descendre en fin de saison, la lutte promet d'être extrêmement serrée. Le groupe Pro 2 de l'OL en sait quelque chose car il s'est retrouvé dans cette position pendant plusieurs semaines, avant d'en sortir ce week-end, juste avant la trêve. Au terme de cette première partie de saison, l'heure est au bilan pour Gueïda Fofana et ses hommes.

Après 14 journées, les Gones occupent la 8e place avec 18 points. Un classement provisoire puisque tous leurs adversaires n'ont pas encore joué le même nombre de matchs. Longtemps relégables donc après une période sans victoire du 1er octobre au 10 décembre, les Rhodaniens ont retrouvé le sourire récemment en battant Toulon (1-0) et Marignane (0-1, premier succès à l'extérieur sur cet exercice). Ils sont néanmoins retombés dans leurs travers au milieu de cette belle période (1-0 à Hyères). L'Olympique lyonnais compte désormais 5 succès, 3 nuls et 6 défaites.

Lega meilleur buteur

Concernant les joueurs, on notera que Sekou Lega est le meilleur buteur avec 6 réalisations, ce qui le place au 3e rang dans la poule C. Avec Noam Bonnet, il est celui qui possède le plus d'apparitions en N2 avec 13 rencontres disputées sur 14. Parmi les plus jeunes éléments utilisés, trois garçons de la génération 2005 ont évolué avec la réserve, Mamadou Sarr, Justin Bengui et Saël Kumbedi.

Maintenant, place au repos et rendez-vous le 14 janvier 2023 pour l'OL avec la réception du Canet-en-Roussillon. Cette affiche conclura la phase aller de la compétition.