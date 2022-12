OL - Académie : la réserve retombe dans ses travers à Hyères

Ayant pourtant ouvert le score, la réserve de l’OL s’est inclinée dans son match en retard. Battus par Hyères (2-1), les Lyonnais restent coincés dans la zone rouge.

L’embellie n’a pas été confirmée. Suite à une première victoire après cinq matchs sans succès, la réserve de l’OL avait l’occasion de poursuivre avec un match en retard mercredi. Pour le compte de la 7e journée de National 2, les joueurs de Gueïda Fofana se déplaçaient à Hyères avec l’objectif de sortir de la zone rouge face à un concurrent direct. Toujours sans Florent Sanchez, malade, l’OL a pris cette rencontre par le bon bout derrière l’inarrêtable Sekou Lega. En trouvant le chemin du but à la 23e minute, l’attaquant a inscrit le 6e but de sa saison dans le championnat, confirmant son statut de meilleur buteur du club.

Seulement, la réserve n’y arrive pas à l’extérieur et l’a prouvé une fois de plus mercredi. Avec une dernière victoire qui remonte au derby contre Lyon-La Duchère à début septembre, les coéquipiers de Mohamed El Arouch ont rapidement flanché avec un but hyérois chanceux suite à une déviation de Téo Barisic, trompant Mathieu Patouillet (26e). Sans le portier lyonnais, les espoirs de ramener quelque chose du sud de la France auraient rapidement été réduits au néant. Le vainqueur de la Coupe Gambardella a repoussé un penalty à cinq minutes de la mi-temps mais n’a rien pu faire à dix minutes de la fin sur une tête adverse. Avec cette défaite, l’OL reste dans la zone rouge et va devoir gérer un déplacement compliqué à Marignane samedi (18h).