El Arouch récompense la réserve de l'OL face à Toulon (1-0)

La réserve de l'OL a dû patienter, mais Mohamed El Arouch est venu la délivrer samedi soir face à Toulon. Le milieu de terrain a inscrit l'unique but de la victoire lyonnaise (1-0).

La rencontre entre la réserve de l'OL et Toulon venait tout juste d'entrer dans le temps additionnel, lorsque sur une action un peu confuse, menée par Chaïm El Djebali, Mohamed El Arouch a enfin trompé le portier adverse pour offrir la victoire aux Gones (1-0, 90e+1). Un résultat mérité tant les joueurs de Gueïda Fofana ont affiché un visage cohérent et solidaire tout le long du match.

El Arouch, déjà lui, avait trouvé le poteau à la 47e, alors que les Rhodaniens avaient auparavant cadré plusieurs frappes sans danger pour le gardien toulonnais. A la 80e, Sekou Lega a également loupé une très belle opportunité, finalement sans conséquence. Privé de Bradley Barcola, Saël Kumbedi, Achraf Laaziri, Mamadou Sarr et Florent Sanchez, l'Olympique lyonnais a montré sur cette affiche qu'il avait les moyens de se maintenir en National 2.

Match crucial mercredi à Hyères

Ce dimanche matin, l'OL est toujours 12e et donc premier relégable, mais avec 15 points, il est à égalité avec Hyères (11e), et à une longueur de Louhans-Cuiseaux (10e), Toulon (9e) et du Canet-en-Roussillon (8e). Une nouvelle affiche décisive arrive dès mercredi pour la réserve, qui se rendra à Hyères (18h) pour y disputer la 7e journée. Son futur adversaire a d'ailleurs été privé de match ce week-end puisque son duel contre Lyon-La Duchère a été reporté en raison des conditions climatiques. Dans le Var, la défaite sera interdite pour les coéquipiers de Noam Bonnet.