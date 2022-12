OL - Alice Sombath : "Je sais ce que je peux apporter à l'équipe"

Son début de saison, celui de l'OL, le match face au PSG (un club qu'elle connaît bien), son entente avec Wendie Renard, pour Olympique-et-Lyonnais, Alice Sombath, une des révélations chez les Fenottes, se confie.

Olympique-et-Lyonnais : A titre collectif, comment jugez-vous le début de saison de l’OL ?

Alice Sombath : “C’est assez positif par rapport aux résultats. On continue de faire la course en tête en championnat. Maintenant, on va essayer de poursuivre sur notre lancée pour obtenir le plus de points possibles.”

Et à titre individuel ?

“Je trouve que pour le moment, mes prestations sont plutôt positives. Je reste sur ma lancée. J’espère conserver le même temps de jeu et rester à ce niveau de performance.”

Vous avez déjà joué plus de minutes cette saison que la précédente (961 contre 691), vous attendiez-vous à avoir un temps de jeu si important ?

“Je ne pouvais pas vraiment m’y attendre, mais maintenant, j’ai la possibilité de m’exprimer sur le terrain, donc je vais en profiter un maximum et continuer comme ça.”

"Mes performances récentes m’ont permis d’accumuler de l’expérience"

Sur le terrain, vous semblez déjà jouer avec beaucoup d’expérience, d’où vous vient cette faculté ?

“Pour commencer, je suis bien accompagnée par mes coéquipières donc je pense avoir de la confiance par rapport à ça. Mes performances récentes m’ont aussi permis d’accumuler de l’expérience et de la confiance en plus. Je connais mes qualités et ce que je peux apporter à l’équipe, ce que je dois faire, c’est le montrer sur le terrain.”

Comment se sent-on lorsqu’on est une jeune joueuse et qu’on intègre un vestiaire comme celui de l’OL ?

“C’est vrai que de rentrer dans un vestiaire avec autant de joueuses expérimentées, c’est toujours bénéfique car on peut en apprendre beaucoup sur elles et sur nous-même. Ça oblige à travailler encore plus dur. Je pense que ça se ressent un petit peu.”

"Wendie (Renard) me motive pour repousser mes limites"

Pour une défenseure, qu’est-ce que cela apporte d’évoluer aux côtés de Wendie Renard ?

“C’est toujours aussi plaisant de jouer à ses côtés. Je connais son palmarès et ce qu’elle continue de gagner aujourd'hui. Elle m’accompagne au quotidien et je peux profiter de ses conseils, c’est vraiment super. Wendie aussi est passée par là lorsqu’elle était jeune. Elle peut m’aider par rapport aux questions que je peux me poser au sujet de mon poste, elle m’éclaire à ce niveau-là. Elle me motive pour repousser mes limites.”

C’est Sonia Bompastor qui vous a fait venir du PSG en 2020, qu’est-ce qu’elle vous apporte au quotidien ?

“Comme elle a été défenseure, elle m’apporte désormais à ce sujet en tant qu’entraîneure, comme pour les autres joueuses. Elle tient très bien son rôle. Je suis heureuse de travailler avec elle, en plus, c’est elle qui m’a fait venir ici donc on a une bonne relation.”

"Je commence à m’améliorer dans le jeu long"

Avez-vous senti une progression de votre part sur ces premiers mois de compétition ?

“Oui, je pense qu’il y a quand même une progression au fur et à mesure des performances que j’ai pu faire. Déjà, comme j’ai pris plus d’expérience, j’ai gagné en prestance. Je commence aussi à m’améliorer dans le jeu long, c’est quelque chose que je travaille beaucoup l’entraînement pour pouvoir le refaire en match, donc je suis plutôt contente là-dessus.”

On note que l’OL a du mal à garder sa cage inviolée cette saison, est-ce quelque chose qui vous touche ou arrivez-vous à passer rapidement à autre chose ?

“Ça me touche quand même puisqu’en tant que défenseure, on a pour objectif de ne pas encaisser de buts. Maintenant, il faut tourner la page après chaque rencontre car je ne peux pas me permettre de ressasser ce qui s'est passé au match précédent. Je me dis que je ferai mieux la prochaine fois.”

Vous êtes née en région parisienne, vous êtes passée par le Paris FC et le PSG, est-ce une rencontre particulière pour vous lorsque vous affrontez Paris ?

“Je fais ma formation là-bas, au PSG. Désormais, ça fait 3 ans que je suis ici, et j’ai déjà pu entamer un match contre elles en début de saison lors du Trophée des championnes (gagné par l’Olympique lyonnais 1 à 0). C’est un peu une habitude maintenant de jouer face à Paris.”

"J’ai passé le cap ici à l’OL"

Que retenez-vous de vos trois ans au PSG ?

“C’était une vraiment une très bonne expérience là-bas. Je ne regrette pas mes trois années à Paris. J’y ai beaucoup travaillé en tant que jeune joueuse. Ensuite, j’ai passé le cap ici à l’OL.”

A l’image de l’OL, le PSG a connu plusieurs matchs accrochés en D1 cette saison, est-ce un signe que la concurrence se rapproche ?

“L’Olympique lyonnais et Paris sont deux grandes équipes qui sont en rivalité depuis des années maintenant. Ça reste dans cette continuité. On peut voir que le niveau se resserre, de plus en plus, c’est plus difficile de savoir qui va l’emporter avant la partie.”

Comment le groupe a-t-il vécu la victoire face au Paris FC (2-3 le 27 novembre), un succès un peu particulier au vu du scénario de la rencontre ?

“Il y a eu beaucoup de rebondissements donc à la fin du match, lorsqu’on a gagné, ça nous a rendu heureuses. On a bien vu qu’au fur et à mesure de la partie, on a plusieurs fois été mises en difficulté, on a été menées en deuxième période. Il nous fallait alors remonter pour s’imposer, et c’est ce qu’on a su faire.”

Lorsque vous avez été menées, avez-vous ressenti du doute au sein de l’équipe ?

“Je ne dirais pas qu’il y a eu du doute, mais ça arrive d’être derrière au score et de ne pas avoir la possession du ballon. Mais on connaît les forces de ce groupe et on sait qu’on peut remonter, ça dépend juste de nous.”

“Ç'a toujours été un objectif d’aller en équipe de France A"

Vous êtes passée par toutes les sélections de jeunes en France, est-ce qu’intégrer le groupe A est un objectif à court ou moyen terme ?

“Ç'a toujours été un objectif d’aller en équipe de France A. J’ai fait toutes les sélections chez les jeunes, mais je sais que j’ai encore du travail à accomplir pour arriver chez les grandes. Si un jour mon heure vient, je répondrai présente.”