La joie de Théo Hernandez après son but lors de France – Maroc (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

Suite à leur victoire contre le Maroc (2-0), les Bleus vont disputer une deuxième finale de suite de Coupe du monde. Ils retrouveront l’Argentine de Nicolas Tagliafico.

Après la victoire de l’équipe de France mercredi 2 à 0 face au Maroc pour cette deuxième demi-finale, on connaît maintenant l’affiche de la finale de cette Coupe du monde 2022. La France affrontera l’Argentin dimanche 18 décembre à 16h. Ça sera la quatrième fois que les Bleus affronteront l’Argentine dans un Mondial (2 victoires pour les Argentins contre une seule pour la France). En revanche, ce sera la première confrontation des deux nations en finale de cette compétition.

Boateng et Tolisso bientôt rejoints par Tagliafico ?

Pour les Tricolores, c’est l’occasion de rajouter une troisième étoile sur le maillot bleu. C’en est de même pour l’Albiceleste, qui rêve de voir Messi gagner sa première Coupe du monde après l'échec de 2014. Un rendez-vous qui sera historique qu'importe l'issue. Pour les deux équipes ce sera un match spécial et surtout pour la Pulga. Mais il y a aussi un autre argentin pour qui ce match sera un peu exclusif : c’est Nicolas Tagliafico, le joueur de l’Olympique lyonnais. Même si aucun joueur lyonnais n'a été sélectionné par Didier Deschamps et que il n’y aura pas de retrouvailles particulières pour Tagliafico, le joueur argentin de 30 ans rêve de rentrer à Lyon avec le titre de champion du monde et de rejoindre Jérôme Boateng et Corentin Tolisso.