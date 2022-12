Mercato : Marçal conseille un joueur de Botafogo à l’OL

Ancien joueur de l’OL, Marçal évolue désormais à Botafogo, propriété de John Textor. Le défenseur brésilien a décrit Jeffinho comme une pépite du club auriverde.

Depuis lundi, l’OL et Botafogo sont devenus cousins. En rachetant le club lyonnais via Eagle Football, John Textor a ajouté un club à sa collection, lui qui possédait déjà 40% de Crystal Palace, le RW Molenbeek et donc Botafogo. La connexion entre le club brésilien et l’OL n’est pas nouvelle bien qu’ils n’ont jamais fait affaire ensemble. Mais avec Rafael et Marçal en son sein, "Fogo" a déjà un peu d’OL en lui. La multi-propriété va-t-elle permettre de voir un jour un élément du club brésilien arriver entre Rhône et Saône ?

Pour le moment, John Textor a surtout assuré que la synergie se fera au niveau de la formation mais Marçal a déjà soumis un nom à la direction lyonnais au cas où. "Jeffinho ! Il pourrait même s'imposer en Premier League, à Arsenal ou à Manchester City. Je le dis sans craindre de me tromper, a déclaré l’ancien Lyonnais dans L’Equipe. Dans mon couloir gauche, je n'ai jamais évolué avec un garçon aussi bon que lui techniquement. J'ai pourtant connu (Marcus) Coco, (Maxwel) Cornet, (Karl) Toko-Ekambi, Memphis (Depay)... C'est un joueur différent. Si j'étais directeur sportif d'un club, je tenterais de le recruter."

Agé de 22 ans, Jeffinho évolue depuis seulement quelques mois avec Botafogo après avoir fait une grande partie de sa formation du côté de Resende Futebol Club, club partenaire de… l’OL.