"L'OL a priorisé la vente sans investir", regrette Marçal

Désormais joueur de Botafogo, Marçal est passé par l'Olympique lyonnais entre 2017 et 2020. Le défenseur estime que ces dernières années, l'OL a trop privilégié la vente de ses meilleurs éléments.

L'été dernier, Fernando Marçal s'est engagé en faveur de Botafogo. Le latéral gauche, ancien de la maison lyonnaise, s'est confié pour L'Equipe sur l'actualité de l'OL, avec notamment le rachat du club. Mais avant de s'exprimer sur ce sujet, il a donné son sentiment sur les manques du groupe de Laurent Blanc. Selon lui, "Lyon a priorisé la vente, sans investir comme il le faisait avant. C'est aussi simple que ça."

Le Brésilien argumente. "A mon époque, on a perdu Ferland Mendy, (Tanguy) Ndombele et d'autres sans les remplacer. C'est bien de vendre, mais pour être dans le top 3 et gagner des trophées, ça ne suffit pas. C'est frustrant pour les joueurs. On en parlait dans les vestiaires, ça nous faisait chier, a-t-il révélé. On est à l'OL pour gagner, mais tu ne peux pas te contenter de miser sur les jeunes du centre. C'est une erreur. C'est bien de faire jouer (Rayan) Cherki mais il faut le faire grandir, l'entourer avec des joueurs d'expérience. Lyon doit investir de nouveau."

"Utiliser les jeunes du centre, mais pas de façon aussi précoce"

Lundi, John Textor est devenu le nouveau propriétaire de l'OL Groupe à travers sa société Eagle Football. Marçal connaît bien l'Américain car ce dernier est également actionnaire à 90% de Botafogo. "Il va vouloir séduire le club, les supporteurs. Il va utiliser les jeunes du centre, mais pas de façon aussi précoce, a-t-il indiqué. Je crois qu'il va surtout recruter des joueurs d'expérience, avec un bon CV, qui vont apporter une mentalité de vainqueur."

S'il n'était plus là lors du départ de Juninho à la fin de l'année 2021, l'ex-Rhodanien évoque l'importance de l'ancien dirigeant lyonnais. "L'arrivée de Juninho a fait bouger les choses (en 2019). Mais c'était sa première expérience comme directeur sportif. Il a apporté l'esprit de la gagne, celui de vouloir soulever un trophée. Le vestiaire avait soif de victoire, et on était derrière lui, s'est-il remémorer. Mais il n'a pas eu les investissements nécessaires pour aller au bout de son projet. Il a recruté (Lucas) Paquetá, Bruno Guimarães et il en avait d'autres sous le coude. Mais le président a refusé et les désaccords se sont amplifiés."