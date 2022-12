Botafogo souhaite la bienvenue à l’OL dans Eagle Football

Logo du club de Botafogo (Photo by DIEGO MARANHAO / AFP)

Depuis lundi, l’OL fait partie intégrante d’Eagle Football et devient le 4e clubs de la holding de John Textor. Le club brésilien de Botafogo a souhaité la bienvenue au club lyonnais "dans la famille".

Jean-Michel Aulas l’a assuré lors de sa prise de parole auprès de certains médias, dont Olympique-et-Lyonnais, l’OL sera "le club phare" d’Eagle Football malgré la multi-propriété de John Textor. C’est d’ailleurs cette intégration de la holding de l’Américain qui posait quelques questionnements aux supporters de l’OL. Le club lyonnais allait-il devenir un simple club secondaire au profit notamment des droits TV de la Premier League avec Crystal Palace ? Le président Aulas et Textor s’en sont défendus même s’il faudra voir avec les actes pour être sûr des intentions.

En tout cas, une chose qui est sûre : l’OL rejoint bien le club londonien, dont Textor détient 40% des parts, Molenbeek et Botafogo au sein d’Eagle Football. Un regroupement qui devrait permettre une certaine synergie avant tout dans le domaine de la formation. Indirectement, l’OL et Botafogo faisaient déjà presque affaires avec l’Académie Pelé mais les liens devraient être encore un peu plus renforcés dans les prochains mois.

En attendant, le club brésilien, dont le président siègera au conseil d'administration lyonnais et où évoluent les anciens Lyonnais Rafael et Marçal, s’est félicité sur ses réseaux de l’arrivée de l’OL dans "la famille Eagle Football". "Le réseau multi-club d'Eagle Football est renforcé par un accord officiel avec l’OL. Botafogo accueille le nouveau frère dans ce partenariat qui sera très fructueux pour tous les membres de la famille. Bienvenue dans la famille ! Encore plus fort."