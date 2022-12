OL : John Textor n'arrive pas seul au conseil d’administration

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Le rachat de l’OL Groupe par John Textor a entraîné une vague d’arrivées et de départs au sein du conseil d’administration. Tour de table de cette nouvelle structure.

C’est un chapitre qui s'est fermé à l’OL et un autre qui s’est ouvert depuis lundi entre Rhône et Saône. Après 35 ans à gouverner presque seul, Jean-Michel Aulas a passé la main à John Textor. L’investisseur américain, via sa holding Eagle Football, a racheté 78% des parts d’OL Groupe et est devenu le nouvel actionnaire majoritaire. Cette arrivée bouscule forcément l’ordre établi entre Rhône et Saône depuis 35 ans. Néanmoins, Jean-Michel Aulas va garder 9% des parts, la présidence du club pour "au minimum trois ans" ainsi que son siège au conseil. Comme annoncé par le président lyonnais lundi lors d’un entretien téléphonique avec plusieurs médias, dont Olympique-et-Lyonnais, le conseil d’administration se retrouve logiquement chamboulé.

9 nouvelles têtes au conseil d'administration

En vendant leurs parts, Pathé et IDG Capital le quittent logiquement tout comme Tony Parker. A ces départs, de nombreuses arrivées ont eu lieu lors du premier conseil d’administration qui s’est tenu lundi. John Textor, nouvel actionnaire majoritaire, Mark Affolter (dirigeant d’Ares Management), Jean-Pierre Conte (homme d’affaires américain), Jamie Dinan (propriétaire NBA des Milwaukee Bucks), Ron Friedman, Camille Lagache (juriste), Durcesio Mello (président de Botafogo), Alexander Bafer (industriel américain) et Shahrab Tehranchi (homme d’affaires americano-iranien) font désormais partie du conseil d’administration d’OL Groupe.