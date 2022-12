Vente de l'OL : "Le football n'est pas qu'un business", assure Textor

Une nouvelle page va s'écrire du côté de l'OL. Après plus 35 ans, Jean-Michel Aulas cède sa place à John Textor en tant qu'actionnaire principal. Comme il l'avait fait lors de sa première présentation, l'Américain a souhaité rassurer les supporteurs sur le futur du club.

Il s'est fait quelque peu attendre en raison de problèmes de connexion, mais une vingtaine de minutes après le début de la conférence de presse, John Textor a pu en dire un peu plus sur ses plans pour l'OL. Au cours d'une conférence de presse avec quelques médias, dont Olympique-et-Lyonnais, l'Américain a donné de nouvelles informations sur son projet et sur l'histoire de ce rachat.

Pouvez-vous nous raconter le déroulé du rachat ?

John Textor : "Beaucoup de complexités sont intervenues sur le chemin. Nous avons un partenaire important, Bill Foley, qui nous a permis d'emporter la mise. Mais finalement, cela n'a pas été estimé comme quelque chose d'idéal par différentes organisations (les banques notamment). Il y avait un manque de clarté sur le long terme par rapport au fonds propres. Nous avons eu le financement assez vite, mais le banque ne voyait pas ça d'un bon œil. On a pu trouver un remplacement grâce à l'attrait de l'OL.

Les banques ont demandé des choses qui étaient saines pour le club, avec entre autres, l'augmentation de capital et le remboursement de la dette. Il n'est pas facile de trouver un partenaire capable de mettre 500 millions d'euros sur la table, encore moins lorsqu'il faut le faire deux fois dans une même opération. Il y a des choses qu'il faut garder sous silence, mais à la 3e semaine de juillet, on savait qu'on aurait les moyens de boucler l'opération. Nous étions prêts, depuis des semaines, mais il fallait suivre les dernières procédures. Je suis le plus gros contributeur du point de vue du cash et des actifs investis. D'autres investisseurs, par le biais d'Eagle, continuent d'investir.

Dans cette transaction, nous avons pu rembourser une bonne partie de la dette (fixe et bilan, donc de l'argent est directement disponible). C'est ce qui était demandé par Jean-Michel Aulas et les banques.

Quels sont vos rapports avec Jean-Michel Aulas ?

"Jean-Michel Aulas a fait un travail formidable pour construire tout cela. On veut construire sur cette base pour aller vers plus de succès, alors cet investissement va se poursuivre dans l'avenir. La plus belle chose qui ressort de ce long processus, c'est ma relation avec Jean-Michel. J'ai pu voir à quel point c'est un chef, un leader et sa détermination lorsqu'il fallait faire avancer les choses. On a travaillé de manière très étroite face aux complexités. Nous sommes devenus de bien meilleurs amis et désormais, nous avons une alchimie, nous allons de l'avant."

Quelles sont vos intentions au sujet de l'OL ?

"Depuis notre rencontre, on a passé beaucoup de temps sur l'opération, et forcément, on n'a pas parlé beaucoup de football, cela est logiquement difficile à suivre pour les supporteurs. Pour moi, le football n'est pas un business, je ne suis pas là pour bâtir un empire ou maximiser ma fortune avant de mourir. Je suis un amoureux du ballon rond, je regarde plus de 250 matchs par an, souvent au bord du terrain. J'aime ce sport qui est rassembleur, et toutes les petites spécificités du football. Je suis le football, je l'étudie, mais je ne dirai pas que je le connais. Il a tellement de spécialistes. Moi, ce que je préfère, c'est poser les bonnes questions. En tant que propriétaire, je veux participer, prendre du plaisir, mais je ne veux pas que le business prenne le dessus sur l'amour du jeu. Je me vois comme une ressource. Je connais mes faibles, il y a des choses que je fais bien, d'autres moins, et je crois qu'il faut savoir mettre ses forces à la disposition des autres.

Je ne suis pas fan du modèle multi-clubs, mais Eagle Football, c'est surtout une manière d'apprécier la collaboration. Avoir une empreinte mondiale, c'est pouvoir développer les talents. Je crois au football et à ce qu'il fait pour les communautés, pour les gens, le sport [...] Les plus grands fans, ce sont ceux qui souffrent, qui ont ça dans le sang, qui sont là quand ça va mal, quand ça va bien, et ce, depuis des années. Bientôt, je vais soutenir l'équipe et je ressentirai comme eux ces montagnes russes. Je me sentirai comme un fan. Aujourd'hui, je me considère comme un supporteur, je porte les habits de l'OL, mais je ne me considère pas comme le fan numéro 1. Je ressens une grande passion, et j'espère bientôt ressentir les peines et les joies, qu'ensemble, nous pourrons faire grandir l'équipe et la faire gagner."

Allez-vous investir lors du mercato ?

"Oui, nous allons investir lors du mercato, mais je pense qu'il faut le faire de manière méthodique et intelligente. Avec l'opération qui se concrétise, le club sera mieux placé pour saisir les opportunités qui se présentent."

Que pouvez-vous nous dire sur le Groupe Raine et sur Ares Management ?

"Ares est un contributeur majeur, notamment un prêteur à Eagle Football. Il a une structure très saine, sans intérêt. Au sujet du Groupe Raine, il y a eu une confusion. Il a été le conseil des Vendeurs, IDG et Pathé. En tant que société, il n'investit pas, mais c'est Gordon Rubenstein, un des partenaires, qui investit comme particulier. Techniquement, on ne peut pas dire que Raine Groupe.