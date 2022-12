"L'OL comme le club phare d'Eagle Football", explique Aulas

C'est fait. Désormais, Jean-Michel Aulas n'est plus l'actionnaire majoritaire de l'OL. Le président rhodanien assure néanmoins que l'Olympique lyonnais sera "un club phare d'Eagle Football".

A la suite du communiqué paru un peu plus tôt, Jean-Michel Aulas s'est exprimé à l'occasion d'une conférence de presse avec plusieurs médias, dont Olympique-et-Lyonnais, au sujet de la vente du club à Eagle Football. Le président de l'OL a notamment évoqué la nouvelle structure du conseil d'administration, tout en revenant plus en profondeur sur l'avancée de ce dossier lors des derniers mois de l'opération.

Pouvez-vous faire le point sur le futur conseil d'administration de l'OL Groupe ?

Jean-Michel Aulas : "Pathé et IDG sortent définitivement, tout comme leurs représentants. Holnest sortira partiellement. Tony Parker est également sorti du conseil d'administration. Les nouveaux administrateurs sont John Textor, un des dirigeants principaux d'Ares Management ou encore le président de Botafogo."

Un mot sur la vente de l'OL, désormais officielle...

"C'est un grand jour pour l'Olympique lyonnais car nous avons mené à bien cette opération exceptionnelle. John Textor a su, dans un moment de développement et de croissance du football mondial des clubs, trouver l'imagination et les structures qui vont permettre à l'OL de se trouver dans une holding (Eagle) pour essayer de monter une structure ambitieuse.

Les autres partenaires financiers sont Ares Management, Iconic Sports. Il y a aussi un autre groupe d'investisseurs américains. "

Quels sont les chiffres clés de ce rachat ?

"L'opération valorise l'Olympique lyonnais à près 884 millions d'euros en ajoutant l'augmentation de capital. L'apport de la structure financière est, non pas de 86 millions d'euros, mais d'un peu plus de 100M, 107 millions précisément. Comme il y avait une clause de changement de contrôle, les banquiers nous ont demandé d'assurer une baisse de la dette globale du stade à hauteur de 50 millions. Cela va donner une plus grande respiration à l'OL Groupe. L'opération se fait sur une base de 3 euros l'action. Holnest garde 8% du capital futur."

Comment vont se matérialiser les relations entre les clubs d'Eagle Football ?

"L'objectif est de créer une structure interclubs. Avec une approche commune au niveau des académies. Comme vous le savez, l'OL est actionnaire de l'académie Pelé au Brésil. Les personnes de ce centre étaient déjà en relation avec Botafogo. Il y avait donc déjà une synergie à ce niveau-là."

L'OL Groupe restera-t-il en bourse ?

"Pour l'instant, la décision n'a pas été précise concernant la sortie de la bourse. Il va y avoir une OPA dans les semaines qui viennent, qui est une obligation de ce type d'opération."

Pouvez-vous rassurer les supporteurs au sujet de John Textor ?

"On conçoit qu'il y ait eu de l'attente, mais parce que l'opération est d'envergure. Nous ne sommes pas dans la même valorisation que l'OM et Paris lors de leur rachat. C'est ce qui a imposé un délai plus long. Pendant les négociations, il y a des éléments indépendants de la volonté de John, notamment avec la Premier League et Crystal Palace. Les contextes financiers ont évolué avec la baisse du dollar face à l'euro, la transaction s'effectuant en euro, ainsi que la hausse des taux due à l'inflation.

John a été extrêmement présent du début à la fin, on a toujours collaboré pour trouver des solutions. C'est un passionné, et il souhaite s'engager avec l'OL comme le club phare d'Eagle. On discute de la manière de diriger Eagle. Tout cela se fait avec la volonté de mettre de l'avant tout ce qui pousse l'Olympique lyonnais à être une entreprise pérenne dans un contexte familial et d'ambition [...] On ira à la rencontre des groupes de supporteurs pour qu'il échange avec eux sur sa vision. J'ai toute confiance en ce qui a été fait ces derniers mois. Le parcours était plus délicat qu'envisagé au départ, mais il s'est avéré être concluant."

Un OL actif sur le mercato de janvier ?

"Nous allons participer en fonction des besoins et des demandes de Laurent Blanc au mercato du mois de janvier. De nouvelles possibilités sont intervenues aujourd'hui, mais nous allons défendre encore plus qu'avant la bonne gestion de l'Olympique lyonnais."

Est-ce le début d'une nouvelle ère ?

"John m'a demandé de continuer à diriger l'Olympique lyonnais en tant que président/directeur général pour une période minimum de trois ans. Il y a plusieurs sentiments mêlés. Il y a un changement de contrôle et cela implique beaucoup d'émotions. Mais lorsqu'on fait en sorte d'assurer l'avenir, on a le sentiment du devoir bien accompli. S'il n'y avait pas eu la continuité dans ce projet, je n'aurais pas eu le sentiment du devoir accompli. La gouvernance va rester la même. Je continue l'aventure avec de nouveaux moyens et de nouvelles idées. Il faut désormais que le modèle, qui est reconnu, donne lui à plus de performances sportives."

Aurez-vous un rôle dans la structure Eagle Football ?

"John m'a demandé de devenir administrateur indépendant au sein de la structure Eagle pour participer aux réflexions de la holding de manière globale. Aujourd'hui, les choses n'ont pas été abordées dans ce sens-là. Les négociations ont rapproché les idées et les compétences. C'est très valorisant d'être au sein d'Eagle, mais ma participation est dans OL Groupe et pour l'instant ce serait plutôt un rôle de consultant."