OL : John Textor sera à Lyon début janvier

Au cours d'une conférence de presse accordée à quelques médias dont O&L, John Textor a confié qu'il avait prévu de faire le voyage à Lyon lors des premiers jours de janvier.

Comme il l'a confié lors de son face à face avec une partie de la presse française, et notamment Olympique-et-Lyonnais, John Textor "aime le football" et regarde "près de 250 matchs par an, souvent au bord du terrain". Le nouveau propriétaire majoritaire de l'OL a donc logiquement prévu de venir Lyon très prochainement, dès la première semaine de janvier. Il pourrait être potentiellement présent pour le 32e de finale de Coupe de France entre son nouveau club et Metz le 7 janvier.

Il était venu à Lyon mi-septembre

L'homme d'affaires américain a expliqué qu'il ferait le voyage avec sa famille après Noël et le nouvel an. Mi-septembre, il avait déjà posé pendant quelques jours ses valises dans le Rhône, en profitant pour assister au choc entre Lyonnais et Parisiens (0-1). "J'ai deux fils qui sont amoureux de football. Le premier a pu assister à une rencontre, le second était fâché de ne pas pouvoir venir car il avait des examens", a-t-il raconté en clôture de cet échange.