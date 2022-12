Jean-Michel Aulas et Laurent Blanc lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La vente de l’OL enfin actée, la direction lyonnaise va enfin pouvoir s’atteler à renforcer l’effectif de Laurent Blanc. Avant le 1er janvier, des discussions auront lieu avec le coach sur ses désirs et sur la nouvelle faisabilité grâce à l’arrivée de John Textor.

C’est une page qui se tourne à l’OL. Après 35 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas a passé la main à John Textor. Pas totalement puisqu’il va garder un certain pourcentage au sein de l’OL Groupe mais aussi rester à la présidence pour au moins trois ans. Mais c’est non sans une certaine émotion que le président Aulas a pris la parole lundi. Dans un entretien téléphonique avec plusieurs médias, dont Olympique-et-Lyonnais, il s’est montré satisfait de l’arrivée de John Textor et de la nouvelle direction que va prendre l’OL. Avec le nouvel actionnaire américain, le club a pour vocation de retrouver ses standards et redresser une situation sportive loin des attentes ces six derniers mois si l’on ne regarde que sur le court terme.

Huitième de Ligue 1, l’OL est loin des objectifs du début de saison. Ce redressement sportif passera notamment par le mercato hivernal qui débute le 1er janvier. Ayant pris la parole samedi après le nul contre Sochaux, Laurent Blanc semble avoir été entendu par sa direction. "Nous allons participer en fonction des besoins et des demandes de Laurent Blanc au mercato du mois de janvier, a déclaré Aulas durant l’entretien. De nouvelles possibilités sont intervenues ce lundi soir, mais nous allons défendre encore plus qu'avant la bonne gestion de l'Olympique lyonnais. »

Les supporters lyonnais attendent du changement. Il y en aura durant l’hiver mais il ne faut pas s’attendre non plus à une révolution. Dans le marché actuel, même une enveloppe entre 40 et 50 millions d'euros.