OL - Rachat : un nouveau nom aux côtés de John Textor

A quelques jours du closing final, le 19 décembre, le tour de table autour de John Textor commence à être de plus en plus visible. Gordon Rubenstein, directeur de la branche capital-risque du groupe Raine, qui avait proposé le dossier Textor en juin dernier, sera également aux côtés de l’Américain dans le rachat de l’OL.

Encore six jours à attendre. En communiquant samedi sur l’avancée plus que positive des transactions, l’OL Groupe a fixé au 19 décembre le closing de ce qui est censé être l’ultime étape du rachat de l’OL par John Textor. Présent au Qatar pour le quart de finale de l’équipe de France, Jean-Michel Aulas avait confirmé ce petit délai supplémentaire "pour régulariser l'arrivée des fonds mais que l’opération a été conclue." Six mois après le début des négociations exclusives entre l’OL Groupe, les vendeurs que sont Pathé et IDG Capital et donc John Textor, le projet de rachat par l’Américain est tout proche de son dénouement.

En attendant que cette opération soit définitivement scellée le 19 décembre, le tour de table réuni par John Textor pour financer le rachat commence à se dévoiler petit à petit. Il y avait déjà été question d’Arès qui va prêter 400 millions d’euros mais aussi Jean-Pierre Conte, président de Genstar Capital, basée à San Francisco, faisant partie d’un groupe d'investisseurs qui ont engagé environ 100 millions d’euros. Lundi en fin de soirée, un nouveau nom est venu s’ajouter à la liste dans ce groupe d’investisseurs d’après Bloomberg, très au fait de l’actualité autour de John Textor.

Gordon Rubenstein, directeur de la branche capital-risque du groupe Raine, banque missionnée par Pathé et IDG Capital pour trouver un dossier de reprise, a accepté de rejoindre l'entrepreneur américain dans son projet de rachat de l'Olympique lyonnais. Un investissement à titre personnel car "beaucoup de possibilités dans le championnat français" selon les mots de Rubenstein, qui siège déjà au conseil d’administration de l’application de rencontre française Happn, au média américain. Sollicité par nos soins, l’OL n’a pas souhaité s’exprimer et il faudra donc attendre le 19 décembre pour connaitre tous les détails de cette opération.