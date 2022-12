Corentin Tolisso face à Dango Ouattara (Lorient – OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Une nouvelle fois titulaire contre Monza, Corentin Tolisso a pu faire l’intégralité de la préparation hivernale. A l’heure où l’OL cherche des leaders, Laurent Blanc se montre satisfait même s’il veut prendre son temps avec le milieu.

Pour beaucoup, il est la première recrue hivernale de l’OL avant même l’ouverture du mercato. Revenu "à la maison" comme l'a décrit son entourage l’été dernier, Corentin Tolisso n’a pas vécu la première partie de saison qu’il imaginait. De retour avec son pote Alexandre Lacazette, le milieu de terrain espérait des jours plus heureux sous Peter Bosz. Entre déception collective (8e de Ligue 1) et individuelle avec une préparation tronquée et une dernière blessure en octobre dernier, Tolisso a rapidement voulu tourner la page.

Cela tombe bien, le milieu de terrain semble avoir retrouvé toutes ses capacités. A la différence de l’été dernier, il a pu participer à l’ensemble de la préparation hivernale sous Laurent Blanc. Ayant plutôt bien réagi à la charge physique programmée par le staff, Corentin Tolisso a enchaîné sur le terrain en prenant part aux cinq rencontres amicales. Avec en point d’orgue un but contre Sochaux. S’il montre certains signes de frustration sur le terrain face à des choix de ses coéquipiers, le champion du monde 2018 enchaîne enfin pour le plus grand bonheur de Blanc.

"Il revient, c’est une très bonne nouvelle pour nous parce que c’est un joueur complet qui a connu le très haut niveau qui connait bien le club. Ca peut être un leader pour le futur, du moins je l’espère, a déclaré le coach après la défaite contre Monza. Mais il est encore pas en convalescence mais presque. Ca fait un moment qu’un Tolisso n’avait pas fait une préparation complète par exemple. Plus ça va, mieux ça sera mais un joueur, ça ne suffit pas."

Ne souhaitant pas griller un joueur sujet aux blessures, Laurent Blanc accorde une surveillance accrue sur le cas Tolisso. Mais l’enchaînement des matchs est peut-être bien la meilleure des réponses pour le milieu.