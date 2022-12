Pour racheter 78% du capital de l’OL, John Textor a dû s’entourer de fonds d’investissements. Ils sont au nombre de trois : Ares Management, Iconic Sports et Elmwood.

En rachetant une très grosse majorité du capital de l’OL Groupe, John Textor est devenu l’actionnaire majoritaire via sa holding Eagle Football. Néanmoins, à la différence de ce qui avait été annoncé en juin dernier, l’Américain a dû faire appel à des fonds d’investissement pour assurer ses arrières et surtout avoir la capacité financière nécessaire pour racheter les parts de Pathé, IDG Capital et une partie de celle d’Holnest. Lors de la conférence téléphonique à laquelle a participé Olympique-et-Lyonnais, Jean-Michel Aulas avait levé le voile sur deux de trois partenaires financiers auxquels a fait appel John Textor.

Dans un communiqué d'Eagle Football, l'Américain a souligné l'importance de ces partenaires. "Je voudrais attirer l'attention de nos supporters sur les principaux soutiens d'Eagle Football sans l'aide desquels cet investissement n'aurait pas été possible. L'expérience d'Iconic Sports et d'Ares dans les sports professionnels en général, en ce compris le football, signifie qu'ils apportent bien plus que du capital à notre famille de clubs. De plus, l'expérience d'Elmwood Partners en matière de technologie et d'applications grand public nous aidera à établir des nouvelles normes pour l'avenir du divertissement des supporters."

Comme attendu, Ares Management fait partie de l’opération et a prêté 400 millions d’euros à John Textor pour assurer la majeure partie du financement d’Eagle Football. L’un des dirigeants d’Ares Management, Mark Affolter, va d’ailleurs siéger au conseil d’administration de l’OL Groupe. A ce groupe s’est ajouté Iconic Sports qui avait été cité parmi les offres de rachat au tout début du projet. Enfin, John Textor s’est appuyé sur un troisième partenaire avec le fonds Elmwood.