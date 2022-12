Sidney Govou (ex-OL) "aimerait entraîner un jour"

Retraité des terrains depuis 2013, Sidney Govou est depuis devenu consultant à la télévision. Néanmoins, l’ancien joueur de l’OL aimerait devenir entraîneur.

Sept titres de champion de France, près de 50 sélections avec l’équipe de France. La carrière de footballeur de Sidney Govou a été bien remplie. Retraité du monde professionnel depuis 2013, l’ancien ailier n’a pourtant pas ralenti le rythme. Devenu consultant pour Canal Plus, il arpente les terrains de Ligue 1 et d’Europe pour continuer de vivre de sa passion qu’est le football. Une reconversion qu’il apprécie même s’il avait été reçu par l’OL pour un potentiel poste d’assistant de Juninho avant que ce dernier ne mette les voiles.

Entre Govou et le foot, l’histoire dure et n’est pas prête de s’arrêter. Le vice-champion du monde 2006 rêve de s’asseoir sur un banc. "Je ne sais pas si ce sera pour les toutes prochaines années mais, forcément, si j’ai passé mes diplômes c’est parce que j’avais envie de le faire, a-t-il déclaré à Le Foot Lyon à l'occasion de la sortie de son livre. Cette envie s’est développée lorsque j’ai commencé à coacher avec les jeunes. Donc, oui, j’ai envie. Après, je ne vais pas dire que j’ai peur car je pense qu’il faut se lancer dans la vie. Je n’ai pas non plus encore eu l’opportunité."

Entraîneur éphémère du FCLDSD à Limonest ou dans les catégories de jeunes de l’OL, Sidney Govou se satisfait pour le moment de son rôle de consultant mais ne se ferme aucune porte dans le coaching, estimant qu’il "ignore si ce sera avec les séniors ou avec les plus jeunes. On me dit souvent que je devrais entraîner. Entraîneur principal, adjoint, en charge des attaquants… Il y a plusieurs possibilités." Ne reste désormais plus qu’à trouver le bon challenge.