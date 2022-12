Ligue des champions : l’OL connaitra son adversaire le 10 février

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions après son nul contre la Juventus Turin, l’OL va devoir patienter. Son adversaire pour le tour suivant et les demies ne sera dévoilé que le 10 février 2023.

Chez les garçons, la fin de la phase de poules est généralement synonyme de tirage au sort presque dans le foulée. Qualifié pour les 8es de finale, le PSG sait depuis un moment que le Bayern Munich sera son adversaire en février prochain. Chez les féminines, la patience est de rigueur. Les quarts de finale n’ayant pas lieu avant la fin mars (21-22 pour les matchs aller), le tirage au sort ne s'est pas tenu vendredi juste après la fin des poules.

Les joueuses de Sonia Bompastor vont devoir attendre jusqu’au 10 février 2023 pour savoir qui du FC Barcelone, de Chelsea et Wolfsburg seront leur adversaire. Lors de ce rendez-vous à Nyons (Suisse), ce sera d’ailleurs une double ration pour les Fenottes puisque les potentielles demi-finales seront également tirées. De quoi avoir un avis un peu plus précis sur la route qui leur reste à accomplir jusqu’au PSV Stadium, lieu de la finale de 2023 et d’un possible doublé.