OL - Mercato : Newcastle veut préparer l’après Trippier avec Gusto

Ayant déjà fait affaire avec l’OL l’hiver dernier, Newcastle pourrait bien revenir faire ses emplettes entre Rhône et Saône. Les Magpies ont ciblé Malo Gusto pour l’après Trippier.

Avec le rachat du club par John Textor, l’OL a-t-il vraiment besoin de vendre durant l’hiver ? A l’heure actuelle, les demandes de Laurent Blanc sont avant tout de renforcer l’effectif et non de l’appauvrir avec des départs de cadres comme Malo Gusto. Il y a déjà pénurie de joueurs sur ce côté droit de la défense lyonnaise et on imagine mal le club se séparer d’un des joueurs les plus utilisés de cette première partie de saison. Les clubs intéressés par le profil du latéral français, actuellement blessé, l’ont bien compris mais commenceraient à avancer leurs pions pour l’été prochain. Ce serait notamment le cas de Newcastle selon le Daily Mail.

Surprise de cette Premier League avec une troisième place et seulement une défaite, les Magpies sont en train de confirmer sur le terrain les investissements faits depuis un an et l’arrivée d’un fonds saoudien à la tête du club. On pense notamment à Bruno Guimarães arraché à l’OL l’hiver dernier et qui est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs milieux du championnat anglais. Sera-t-il rejoint par un autre joueur de la maison OL ?

A en croire la presse britannique, Newcastle apprécie le profil offensif et jeune de Malo Gusto et voit en l’international Espoir le successeur désigné de Kieran Trippier. A 32 ans, le latéral a encore de bons restes mais les Magpies souhaitent anticiper l’avenir de sa défense avec Gusto, sous contrat jusqu'en 2024 avec l'OL. Annoncé dans le viseur de Manchester United par le média anglais, Gusto serait la priorité du troisième de Premier League même si deux autres noms Ivan Fresneda du Real Valladolid et Harrison Ashby de West Ham sont observés.